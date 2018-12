Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 10, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ, Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại sau thời gian sụt giảm liên tục. Tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ trong tháng 10 của cả nước vẫn tăng 16% so với tháng cùng kỳ năm ngoái, đạt 67 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm lên gần 541 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá trị cá ngừ sang Mỹ trong tháng 10 đạt 26 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ 2017. Đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 34% tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam.

Ngoài Mỹ, xuất khẩu cá ngừng sang thị trường thuộc khối Trung Đông cũng tăng mạnh. Trong tháng 10, Israel đã nhập khẩu gần 2,7 triệu USD các sản phẩm cá ngừ, tăng 88% so với cùng kỳ 2017. Do đó, tính tổng 10 tháng đầu năm nay, cá ngừ sang Israel đạt tốc độ tăng trưởng 52% so với cùng kỳ. Israel tiếp tục là thị trường thay thế tiềm năng cho các sản phẩm cá ngừ đóng hộp của Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường truyền thống lớn như EU, Nhật Bản bão hòa.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cá ngừng sang EU, ASEAN giảm mạnh do giá tăng cao khiến sức tiêu thị của các thị trường này giảm.

VASEP dự báo, cuối năm nguồn cá ngừ nguyên liệu nhập để đáp ứng nhu cầu sản xuất gặp nhiều khó khăn nên hoạt động xuất khẩu sẽ chậm lại.

Hồng Châu