Sunshine Group đầu tư nghìn tỷ cho tòa Aqua Beauty Resort nhằm đáp ứng nhu cầu căn hộ nghỉ dưỡng giới nhà giàu trong bối cảnh môi trường ngày càng ô nhiễm.

Cuối năm ngoái, Sunshine Group tung ra thị trường tổ hợp tổ hợp resort Sunshine Diamond River nằm trên đường Đào Trí, quận 7 giáp siêu dự án 6 tỷ USD Peninsula. Aqua Beauty Resort là một trong 8 tòa tháp của dự án 1,2 tỷ USD này.

Chủ đầu tư không giấu tham vọng biến hạng mục trở thành trung tâm làm đẹp, trị liệu hàng đầu tại Việt Nam. Tòa tháp được thiết kế cảnh quan như một resort tại Bali với không gian cây xanh mặt nước bố trí tận thềm căn hộ. Chủ đầu tư chi cả nghìn tỷ đồng chỉ phát triển hàng trăm tiện ích resort cho toà tháp như: dòng sông nhân tạo dài gần 1.000m hồ chân mây, hơn 40 khu vườn nhiệt đới, hàng chục vườn thiền, hàng chục hồ bơi trên cao, 4.000 vườn nhiệt đới mini trên không, quảng trường ánh sáng, sân trượt băng, khu phố mua sắm trong công viên, chuỗi Bungalow nghỉ dưỡng trên mặt nước.

Phối cảnh dòng sông nhân tạo dài gần 1.000m của Aqua Beauty Resort nhìn từ trên cao.

Khách hàng của sản phẩm là giới siêu giàu. Những cư dân thành thị không thể mua cây trồng khắp thành phố, nhưng có thể trồng rất nhiều cây trong khuôn viên dự án chính họ làm ra. "Tôi không thể bảo vệ cư dân khỏi ô nhiễm ngoài đường, nhưng về nhà, họ sẽ tăng cường sức khỏe qua các tiện ích. Cư dân không có điều kiện du lịch thường xuyên, tôi sẽ khiến nơi ở của họ giống như resort", vị đại diện chủ đầu tư chia sẻ về lý do Sunshine theo đuổi dòng căn hộ chăm sóc sức khỏe - wellness.

Ngoài ra, Sunshine Group đầu tư gần 20 tiện ích chuyên phục vụ trị liệu, nghỉ dưỡng, làm đẹp và thanh lọc cơ thể tại tòa tháp. Trong đó, một khu đại spa hiện đại và quy mô rộng hàng nghìn m2 bố trí tại tầng đế của tòa tháp, với 4 phân khu: aqua spa, formal spa, detox center cùng hệ thống vườn trị liệu. Bên cạnh công nghệ làm đẹp, tòa tháp sở hữu trung tâm thanh lọc cơ thể (detox) quy mô lớn, bao gồm: chuỗi phòng detox thuỷ liệu, quang học và khí detox; chuỗi nhà hàng và cửa hàng chuyên bán và cung cấp các liệu trình detox cho cư dân, trung tâm khí liệu chuyên dạy yoga và phương pháp dưỡng sinh.

Thực tế Aqua Beauty Resort là sản phẩm tiếp nối mô hình "wellness" trong lĩnh địa ốc tại Việt Nam thời gian qua. Theo giới đầu tư, khái niệm wellness gắn với các không gian sống và làm việc được thiết kế với mục tiêu chú trọng vào sức khỏe thể chất và tinh thần.

Manh nha từ một tổ hợp dự án nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng hồi những năm 2016-2017, đến 2018 với mô hình này bùng nổ khi lan nhanh sang đến dự án căn hộ cao cấp tại các đô thị lớn. Diamond Island của Kusto Home, The Vista Verde của Capitaland tại khu Đông, Green Star Sky Garden (Hưng Lộc Phát)... những dự án đóng góp cho sự sôi động của phân khúc này trên thị trường TP HCM. Tại Hà Nội, Ecopark Grand - The Island của Tập đoàn Ecopark lại tận dụng lợi thế thiên nhiên sẵn có để tạo dựng một không gian sống đúng chuẩn wellness.

Theo báo cáo Build Well to Live Well, thị trường bất động sản tích hợp các tiện ích hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khoẻ (wellness real estate) trên thế giới hiện có giá trị 134 tỷ USD và ước tính sẽ tăng lên 180 tỷ USD vào năm 2022, chiếm khoảng 50% so với ngành công nghiệp xây dựng "xanh" trên toàn cầu.

Một báo cáo từ Savills cũng đánh giá sản phẩm "wellness" là xu hướng mới trong thị trường bất động sản nghỉ dưỡng toàn cầu với sự xuất hiện của các wellness resort, spa resort. Và tại Việt Nam, mô hình này còn rất mới.

Phối cảnh Detox Center quy mô lớn trong lòng dự án.

Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng TP HCM cho rằng thị trường địa ốc đang theo xu hướng phát triển bền vững. Yếu tố khỏe sẽ là tiêu chí ưu tiên khi chọn sản phẩm. Do đó, mô hình căn hộ hướng đến sức khỏe (wellness real estate) đòi hỏi tiềm lực tài chính của mỗi chủ đầu tư. Khi người dân có nhu cầu, thị trường sẽ phải chuyển dịch. "Đây được xem như tiêu chí quan trọng quyết định việc xuống tiền của nhóm khách hàng trung và thượng lưu", vị chuyên gia nói.

Quang Minh, một nhà đầu tư tại quận 8, TP HCM, cho rằng xu hướng "wellness" nâng tầm giá trị cho mỗi căn hộ và là sản phẩm có tiềm năng đầu tư trong tương lai bởi bắt trúng nhu cầu của những người giàu có.

Thanh Hương