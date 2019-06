Bình Dương khá phát triển phân khúc căn hộ trong khi Đồng Nai chú trọng nhà phố xây sẵn để đảm bảo quy hoạch và quỹ đất, theo khảo sát của LDG Group.

Bình Dương khuyến khích căn hộ

Theo đại diện LDG Group, tại "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương, tình trạng phân lô đất nền từng rầm rộ đến nay khá trầm lắng. Thị trường nhà phố tại đây cũng không sôi động như trước.

Chính quyền Bình Dương đang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà cao tầng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp địa ốc phát triển dự án.

Khách hàng tìm hiểu dự án Khu căn hộ ven sông Marina ở Thuận An.

"Tại những khu vực như Dĩ An, Thuận An, các chủ đầu tư xây dựng nhiều khu căn hộ song chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Mô hình condotel vốn dĩ chỉ có tại các thành phố du lịch cũng đã xuất hiện ở Thuận An", đại diện LDG Group cho biết.

Trong khi đó, thị trường nhà phố và đất nền khá chững. Theo khảo sát của một chuyên trang bất động sản, nguồn cung tại Bình Dương không có nhiều biến động và lượng tìm kiếm sản phẩm tháng 5 giảm nhẹ so với tháng trước.

Đại diện LDG Group cho rằng lý do dẫn đến điều này là tác động trầm lắng thị trường những năm trước đó vẫn còn. Việc vay vốn mua dòng sản phẩm này cũng khó hơn so với mua căn hộ.

"Khách hàng tại Bình Dương có tâm lý lựa chọn căn hộ vì nhiều tiện ích, an ninh và tiện lợi hơn đất nền và nhà phố. Một nguyên nhân khác là giá đất và nhà ở Bình Dương đã tăng khá mạnh trong các năm trước nên 'kén khách' hơn", vị này nhận định.

Đồng Nai ưu tiên mô hình đô thị bài bản

Tại Đồng Nai, sau các chính sách siết chặt vấn đề phân lô bán nền, tránh phá vỡ quy hoạch và hạn hẹp quỹ đất, chính quyền địa phương khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng các đô thị nhà phố xây sẵn.

Dự án khu đô thị thông minh Viva Park ở Đồng Nai có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đại diện LDG Group - một đơn vị đang đầu tư một số khu đô thị tại địa phương,vấn đề quỹ đất và quy hoạch đô thị bền vững đang được tỉnh này chú trọng tại mỗi dự án.

"Ở một số địa phương, sau khi phân lô bán nền xong xảy ra tình trạng hoang hóa do nhu cầu đầu cơ hơn là nhu cầu thật. Do đó, chính quyền khuyến khích xây dựng nhà để người dân vào ở vừa tăng mỹ quan đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân", đại diện LDG Group cho biết.

Đồng Nai là tỉnh có dân số đông thứ 5 cả nước và đông thứ hai ở miền Nam. Trong đó dân đô thị chiếm gần 50%, tập trung tại TP Biên Hòa và hai huyện Trảng Bom, Long Thành.

Theo LDG Group, tại Trảng Bom, những năm gần đây chính quyền không cấp phép cho các dự án chuyển đổi đất ở đô thị mới do lo ngại thiếu hụt quỹ đất. Với dân số trên 700.000 người, Trảng Bom đang bị quá tải về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở cho dân nhập cư tại các khu công nghiệp.

Mới đây, hơn 680 căn nhà phố tại dự án Viva Park ra mắt thị trường Trảng Bom. Chủ đầu tư cho biết đây là dự án nhà phố xây sẵn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mới về nhà ở và áp dụng công nghệ thông minh 4.0 tại Đồng Nai.

Quá trình xây dựng dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và sắp hoàn thành giai đoạn 2 với gần 500 căn nhà phố và biệt thự song lập. Theo LDG Group, người mua nhà có thể dọn vào ở vì hạ tầng đã hoàn thiện và nhà đã xây dựng xong.

Với việc cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm mới, chủ đầu tư đưa ra mức giá mỗi căn nhà phố hơn 140m2 sàn (một trệt, hai lầu) giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Hoài Phong