Với nhiều sản phẩm đa dạng, thiết kế đẹp, đảm bảo chất lượng, từ lâu, thương hiệu xe điện Before All đã được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn. Với thế mạnh phát triển, Before All chú trọng đầu tư cho các đại lý từ quy mô sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết kế biển bảng đến hình thức hoạt động, chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng. Hãng cũng vừa khai trương hàng loạt đại lý ủy quyền tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Công ty Đức Huy tại TP Lào Cai cắt băng khai trương xe điện Before All.

Sự xuất hiện của Before All với các đại lý quy mô lớn trên thị trường cho thấy chiến lược đầu tư nghiêm túc của thương hiệu trong kế hoạch phát triển của công ty nhằm mang sự an toàn đồng thời tạo niềm tin với người tiêu dùng và các đối tác. Các đại lý chính hãng của Before All luôn tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của công ty như chính sách bảo hành, chương trình khuyến mãi, giấy tờ đăng kiểm.

Khai trương đại lý chính hãng Before All Nam Định.

Tại Nam Định, công ty có 7 cửa hàng, diện tích mỗi cửa hàng lên tới 120m2, sức chứa hàng trăm xe. Trong đó, chi nhánh tại huyện Hải Hậu là showroom lớn nhất. Bên cạnh đó, Thanh Hóa là một trong những thị trường xe điện mạnh nhất của Before All với 20 đại lý cấp một cùng 120 đại lý cấp 2 bao phủ toàn bộ các huyện, xã trong tỉnh. Mức độ tiêu thụ xe trung bình của toàn tỉnh lên đến tới hàng nghìn xe mỗi tháng.

Đại lý chính hãng Before All tại Thanh Hóa.

Ông Phan Văn Minh - Tổng giám đốc hãng xe điện Before All cho biết: "Công ty không chỉ đầu tư mở rộng thị trường mà còn đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng đại lý, trau dồi kiến thức, đào tạo tay nghề cho nhân viên để phục vụ khách hàng tốt hơn đồng thời tạo niềm tin trên thị trường".

Theo ông Minh, mục tiêu chiến lược trong năm này của Before All là mở rộng quy mô kinh doanh phủ kín khu vực miền Nam, khẳng định sự uy tín, độ lớn mạnh và sự phát triển của công ty.

Hiện hệ thống của Before All đã có mặt trên toàn quốc. Thông tin chi tiết truy cập website: xedienbeforeall.com; xedienbeforeall.vn hoặc liên hệ hotline: 0988 224 999.

(Nguồn: Before All)