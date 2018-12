Ngày 1/8, ba tuyến xe buýt chạy bằng khí CNG đầu tiên của Thủ đô đã chính thức được khai trương và đưa vào vận hành. Đây là ba tuyến thí điểm trong nỗ lực của sở Giao thông Vận tải cũng như UBND thành phố Hà Nội nhằm xây dựng thành phố văn minh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng giao thông công cộng.

Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến là đơn vị khai thác và quản lý chính thức. Theo đó 50 xe sẽ được chia thành 3 tuyến chính gồm tuyến 01: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Sơn Tây, tuyến 02: Bến xe Yên Nghĩa – Khu đô thị Đặng Xá, và tuyến 03: Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở II – Times City.

Lễ cắt băng khai trương tuyến buýt CNG đầu tiên của Hà Nội.

Loại xe buýt do công ty Bảo Yến vận hành sử dụng CNG, một loại khí thiên nhiên có thành phần chủ yếu là CH4 – metane. Đây là nhiên liệu không giải phóng nhiều khí độc và hầu như không phát sinh bụi. Theo đại diện công ty, xe buýt chạy bằng khí CNG sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm được 30% nhiên liệu so với xe buýt chạy bằng dầu diesel. Ngoài ra, sử dụng khí CNG còn giảm 20% lượng khí cacbonic, 30% khí nito oxit, 70% sunfua oxit so với các nhiên liệu từ dầu và giảm đến 50% lượng hydrocacbon thải ra so với động cơ xăng.

Phát biểu tại buổi lễ khai tuyến, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến cho biết: "Việc đưa vào vận hành ba tuyến buýt chạy bằng nguyên liệu thiên nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ góp phần hiện thực hoá giấc mơ về một đô thị xanh, an toàn văn minh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà Hà Nội đang nỗ lực thực hiện".

50 chiếc xe được trang bị hiện đại, thuận tiện cho hành khách.

Tổng cộng có 50 chiếc xe nhập khẩu từ Hàn Quốc và được trang bị đầy đủ tiện ích, mỗi xe gồm 3 bảng thông tin đèn led hiển thị địa điểm, wifi miễn phí và hệ thống tự động thông báo điểm dừng, cùng với hệ thống hỗ trợ người khuyết tật lên xuống xe.

Xe buýt CNG còn có màn hình tích hợp 3 camera theo dõi, lần đầu tiên được trang bị trên các tuyến buýt Hà Nội, giúp tài xế lùi xe an toàn và đọc dữ liệu một cách thuận tiện. Đại diện công ty cho biết sẽ liên tục tổ chức các khoá đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ tài xế để đảm bảo chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho hành khách trên mỗi chuyến xe.

"Tuyến xe buýt do công ty Bảo Yến vận hành là một bước đột phá trong sự phát triển giao thông công cộng của thủ đô, đi đúng với chủ trương của UBND thành phố", ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhận định tại lễ khai trương. Ông cũng nhấn mạnh đây là mô hình cần được tiếp tục nhân rộng để nâng cao chất lượng giao thông cho người dân Hà Nội.

Vi Vũ