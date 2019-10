Văn hóa trong một tổ chức có thể đến từ những chi tiết nhỏ, giúp gắn kết các thành viên và phát triển lâu dài.

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Do vậy, ngoài tập trung vào chiến lược kinh doanh, những nhà lãnh đạo có tầm nhìn luôn quan tâm xây dựng yếu tố này.

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, hình thức mà các cá nhân trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ về lợi ích chung của tập thể. Không đơn giản chỉ là khẩu hiệu, văn hóa chỉ thực sự được hình thành khi hành động đi đôi với lời nói.

Văn hóa tập thể là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không đơn giản mà đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi doanh nghiệp có một đặc trưng, mà ở đó tồn tại nhiều cá thể, mang nhiều tính cách và màu sắc khác nhau. Do vậy, các giá trị văn hóa của doanh nghiệp muốn hình thành cần phải nuôi dưỡng bằng sự chân thành, nhiệt huyết, sự tác động qua lại giữa các thành viên và trên hết là sức ảnh hưởng của nhà lãnh đạo.

Những doanh nghiệp có nền văn hóa vững mạnh sẽ có đội ngũ nhân sự gắn bó, giữ chân được các nhân tài, từ đó gặt hái được những thành công trong kinh doanh. Trên thế giới, Google là một trong những đơn vị có văn hóa doanh nghiệp tốt nhất. Tại doanh nghiệp này, văn hóa được xây dựng từ những bữa ăn miễn phí, các bữa tiệc những buổi thuyết trình chia sẻ của ban điều hành cấp cao, văn phòng làm việc cho phép nhân viên mang thú cưng đến cùng...

Hay như REI - công ty phân phối đồ dùng và vật dụng cho hoạt động ngoài trời hàng đầu thế giới, luôn trích một phần lợi nhuận của mình để cho nhân viên của mình hưởng những đặc quyền đặc biệt. Từ đó, nhân viên cảm thấy được sẻ chia, gắn kết và tập trung vào việc phát triển các sản phẩm.

Tại Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã nhìn nhận đúng về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Đơn cử, Viettel nổi bật với nét văn hóa kỷ luật và nề nếp, hay Tập đoàn công nghệ thông tin FPT được đánh giá cao với tinh thần đồng đội và sự dân chủ.

Cách thể hiện văn hóa doanh nghiệp

Một trong những nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển lâu dài chính là xây dựng văn hóa vững mạnh. Điều này không chỉ quan trọng với những doanh nghiệp lớn, mà những startup hay doanh nghiệp nhỏ càng phải được chú trọng. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là những điều "đao to búa lớn" mà nó có thể là từ những chi tiết nhỏ nhất.

Văn hóa doanh nghiệp thể hiện từ những chi tiết nhỏ, như áo đồng phục.

"Mặc dù là doanh nghiệp nhỏ nhưng chúng tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng nét văn hóa riêng của đơn vị mình. Việc nhận diện thương hiệu đầu tiên mà chúng tôi chọn đó là may áo đồng phục. Với cách làm này mọi người nhìn vào cũng thấy được sức mạnh của tập thể, nét đặc trưng mà chúng tôi muốn thể hiện", chị Vân Anh, Trưởng phòng văn hóa nội bộ tại một công ty công nghệ chia sẻ.

May áo đồng phục là một trong những "chìa khóa" nhanh và tiết kiệm chi phí nhất được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để xây dựng và thể hiện văn hóa doanh nghiệp đến khách hàng, đối tác. Trong đó, việc chọn và thiết kế bộ đồng phục phải được quan tâm đúng mức, bởi một thiết kế xuề xòa cũng khiến người khác đánh giá giá trị và địa vị của doanh nghiệp.

"Những năm gần đây, chúng tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp để thiết kế đồng phục. Đặc trưng về thương hiệu và thể hiện sự đẳng cấp của doanh nghiệp luôn là những yếu tố được khách hàng đặt lên hàng đầu", đại diện Printstyle, đơn vị thiết kế và sản xuất áo đồng phục cho biết.

Những mẫu đồng phục do Printstyle thiết kế.

Printstyle chuyên thiết kế và sản xuất áo thun theo yêu cầu, với 80.000 khách hàng. "Printstyle có công nghệ in ấn áo thun hiện đại, từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng in sắc nét, không bong tróc, bay màu và in được trên nhiều chất liệu vật liệu khác nhau", đại diện Prinstyle nói về điểm mạnh.

Đội ngũ thiết kế trẻ, sáng tạo và giàu nhiệt huyết cũng là một trong những thế mạnh của Printstyle. Khách hàng tại Printstyle sẽ được hỗ trợ thiết kế mẫu hoàn toàn miễn phí, giúp biến mọi ý tưởng thành mẫu thiết kế áo cụ thể.

