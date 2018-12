Xăng không chịu nhiều áp lực tăng giá ngày mai / Xăng tiếp tục tăng giá từ 15h

Mức giá cụ thể được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) áp dụng như sau:

Trước đó, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có văn bản chỉ đạo điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu trong nước từ 16h30 chiều 5/10. Theo quyết định này, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 tăng thêm 172 đồng một lít; xăng E5 tăng 160 đồng một lít. Các loại dầu tăng từ 130 – 169 đồng một lít, kg.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng khoáng không cao hơn 16.404 đồng một lít; xăng E5 không cao hơn 12.424 đồng một lít. Dầu diesel là 11.023 đồng một lít; dầu hỏa ở mức 11.023 đồng một lít và dầu madut là 9.473 đồng một kg.

Giá xăng, dầu trong nước có đợt điều chỉnh từ 16h chiều nay.

Quyết định trên được nhà điều hành đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân 15 ngày qua tăng mạnh. Trong đó, xăng RON 92 ở mức 56,177 USD một thùng; dầu diesel mức 55,615 USD một thùng; dầu hỏa là 55,955USD một thùng và dầu madut ở mức 261,495 USD một tấn.

Bộ Công Thương lý giải, giá xăng, dầu tăng lần này là do thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng tại kỳ tính giá quý IV/2016 tăng mạnh. Cụ thể, mặt hàng xăng thuế nhập khẩu bình quân gia quyền hiện là 16,22% tăng 0,48% so với quý III. Tương tự, thuế bình quân gia quyền với dầu diesel là 2,1% (tăng 0,36% so với quý trước). Riêng dầu hỏa và madut mức thuế bình quân gia quyền hiện là 0%.

Cơ quan quản lý cũng giữ nguyên mức trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng như hiện hành. Sau 12 lần điều chỉnh, hiện giá xăng (8 tăng, 4 giảm), giá xăng hiện vẫn thấp hơn so với mức đỉnh hồi tháng 6/2016 khoảng 100 đồng một lít.

Nguyễn Hoài