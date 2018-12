Những năm gần đây, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng phát triển tập trung tại các bãi biển thuộc những địa danh du lịch nổi tiếng trải khắp cả nước. Giới chuyên gia địa ốc nhận định, trước nguồn cung resort và biệt thự ven biển dồi dào, giới thượng lưu ngày càng khắt khe khi lựa chọn "ngôi nhà thứ hai". Vì thế dự án muốn thu hút cần tạo khác biệt qua những yếu tố vượt trội về thiết kế, chất lượng công trình, vị trí, tiện ích...

Nhằm tạo ra một lựa chọn phù hợp với phong cách sống của giới thượng lưu, công ty bất động sản uy tín hàng đầu châu Á X2 phát triển dự án X2 Hội An Resort & Residence.

Trải dài trên diện tích 7ha dọc bờ sông Cổ Cò, X2 Hội An sở hữu tầm nhìn hướng sông cùng thế đất tụ vượng khí.

Khu resort và biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang nằm dọc bờ sông nối vịnh Đà Nẵng và biển An Bàng, ngay rìa khu di tích phố cổ, thuộc khu vực trọng tâm quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hội An.

Diện tích toàn khu X2 rộng 7ha, ẩn mình dọc theo bờ sông, ở rìa yên tĩnh của phố cổ Hội An. Dự án quy hoạch hòa quyện cùng thiên nhiên, được ví như một ốc đảo cho du khách tìm kiếm nơi yên tĩnh, thanh bình giữa những ồn ào thường ngày.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên vốn có xung quanh, thiết kế của X2 Hội An là sự kết hợp tinh tế những khối kết cấu hoà quyện vào không gian thiên nhiên, đảm bảo tính thời thượng, nhưng vẫn kế thừa nét giá trị nguyên sơ của văn hóa cổ kính địa phương. Thiết kế dự án tuân thủ các nguyên tắc về tính bền vững của môi trường, đạt chuẩn thân thiện với môi trường Lotus của Việt Nam.

Tầm nhìn hướng sông thoáng đãng, không gian yên tĩnh, hoàn toàn biệt lập và gần gũi thiên nhiên.

Sở hữu biệt thự tại X2 đồng nghĩa cư dân tận hưởng không gian sống xanh, trong lành, thanh bình cùng thiên nhiên giữa lòng những khu giải trí sầm uất. Ngoài cung cấp tiện ích nội khu như nhà hàng, phòng tập gym, spa... như khu nghỉ dưỡng đẳng cấp năm sao, X2 Hội An còn có khả năng cung cấp nông sản sạch cho nhà hàng, phục vụ khách lưu trú khi đầu tư 4.100m2 triển khai vườn cây hữu cơ và thủy canh.

Dự án có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai khi địa phương đang triển khai nâng cấp hạ tầng đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 của UBND TP Hội An, tổng lượt khách mua vé tham quan khu di sản phố cổ ước đạt hơn 1,19 triệu lượt, tăng 22,67% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.010 tỷ đồng. Số liệu tăng trưởng vượt bậc cho thấy phố cổ Hội An luôn là địa danh hàng đầu thu hút du khách quốc tế.

Nội thất sang trọng, hòa quyện giữa phong cách hiện đại, tối giản phương Tây và văn hóa bản địa với tông màu trầm, màu gỗ.

Với X2 Hội An, chủ đầu tư áp dụng giải pháp hợp đồng chương trình cho thuê, hoàn thiện và điều hành bởi BHMA - tập đoàn lữ hành đa quốc gia hàng đầu thế giới. Chương trình quản lý và cho thuê khách sạn không chỉ đảm bảo lợi nhuận cao và ổn định, mà còn hứa hẹn duy trì việc bảo dưỡng và dịch vụ của bất động sản sở hữu theo tiêu chuẩn năm sao quốc tế.

X2 Hội An đang mở bán và sẵn sàng chuyển nhượng quyền sở hữu cho nhà đầu tư thông qua ba đơn vị phân phối độc quyền gồm Thủ Thiêm Real tại khu vực phía Nam, Cát Việt Rồng tại Đà Nẵng và Savills Việt Nam ở phía Bắc.

X2 là thương hiệu bất động sản thành công với hàng loạt dự án cao cấp tại Thái Lan, Indonesia, Australia... Tại Đông Nam Á, thương hiệu dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, sở hữu nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực cung ứng chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang trong khu vực.

Nam Anh