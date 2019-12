Want Want, tập đoàn nắm giữ thị phần bánh gạo lớn nhất tại Đài Loan đang xây dựng nhà máy đầu tiên tại tỉnh Tiền Giang.

Want Want đến Việt Nam thông qua việc thành lập hai công ty con, chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối sản phẩm. Nhà máy đầu tiên của tập đoàn được cấp phép năm 2018 và đang xây dựng tại tỉnh Tiền Giang. Dự án có diện tích 75.000 m2, với tổng mức đầu tư 70 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2021 và tuyển dụng 2.000 lao động. Đây cũng là nhà máy đầu tiên của Want Want tại Đông Nam Á.

Ông Everett Chu, Giám đốc Tài chính cấp cao, cho biết nhà máy sẽ sử dụng khoảng 6.000 tấn gạo mỗi năm, lấy nguyên liệu ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài bánh gạo, tập đoàn cũng sẽ kinh doanh các sản phẩm kem Frozen, đồ uống, và đồ ăn nhẹ phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

Ông Everett Chu, Giám đốc Tài chính cấp cao kiêm Phát ngôn viên Want Want. Ảnh: K.T

"Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường Đông Nam Á và chọn Việt Nam là điểm đầu tiên bởi ba lý do là nền kinh kế tăng trưởng tốt, dân số đông và sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền sở tại", ông Everett Chu nói.

Trong lúc chờ nhà máy đi vào hoạt động, Want Want nhập các loại bánh gạo, kem đông lạnh và đồ uống từ các nhà máy của tập đoàn tại Đài Loan và Trung Quốc để kinh doanh. Lãnh đạo Công ty Thương mại Want Want Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm phân phối, cho biết đã tuyển xong 1.000 nhân viên kinh doanh và làm việc với 1.000 nhà phân phối để tung hàng vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi ngay trong tháng này.

Want Want là một thương hiệu lớn ngành thực phẩm và đồ uống Đài Loan, với 57 năm thành lập. Hiện nay, tập đoàn có mặt tại 59 quốc gia với trên 100 nhà máy và hơn 50.000 nhân viên. Công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong từ năm 2008.

Viễn Thông