Ngân hàng vừa ra mắt hai gói sản phẩm Home Plus và Car Plus cùng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Theo đại diện VPBank, Home Plus và Car Plus là các gói sản phẩm tiếp theo trong chiến dịch truyền tải tinh thần "Get Healthy - Get Wealthy", góp phần mang lại sự thịnh vượng, sức khỏe, sắc đẹp, nâng tầm tiện nghi cuộc sống khách hàng.

Các gói sản phẩm đã ra mắt trước đó bao gồm: gói tiết kiệm Superior Kids và Delux Savings, gói sản phẩm làm đẹp Beauty Up, gói sản phẩm VPPower đã nhận nhiều sự quan tâm của khách hàng.

"Home Plus và Car Plus là sự kết hợp của nhiều sản phẩm và dịch vụ do VPBank thiết kế, cung cấp riêng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua nhà đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ) hoặc mua ô tô dưới 9 chỗ ngồi", đại diện ngân hàng cho biết.

Theo đó, khi đăng ký gói này, ngoài sản phẩm vay vốn, khách hàng được hỗ trợ mở thêm hai sản phẩm khác của VPBank gồm: thẻ tín dụng và tài khoản thanh toán với nhiều ưu đãi hấp dẫn thời gian đầu ra mắt. Ngoài ra, khách hàng cũng nhận ưu đãi mức phí nếu mua thêm bảo hiểm AIA - VPBank.

"VPBank mong muốn mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ ngân hàng hữu ích và tiện dụng khi vừa có thể vay vốn mua nhà và xe, vừa sở hữu thẻ tín dụng để phục vụ nhu cầu mua sắm và tiêu dùng, vừa có thể quản lý chi tiêu và thanh toán khoản vay thông qua tài khoản thanh toán đi kèm", đại diện VPBank nói.

Từ nay tới hết 18/5, VPBank cũng tung ra chương trình ưu đãi khi khách hàng đăng ký sử dụng các gói Home Plus và Car Plus.

Cụ thể, khi đăng ký gói sản phẩm Home Plus, khách hàng được giảm trừ 0,5% mỗi năm vào lãi suất cho vay trong thời gian đầu theo từng quy định sản phẩm.

Với các khoản vay mua nhà giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên, khách hàng được định danh là khách hàng ưu tiên và hưởng nhiều quyền lợi của dịch vụ như: ưu tiên giao dịch hoặc có quầy, phòng giao dịch ưu tiên khi đến giao dịch tại VPBank, có đội ngũ nhân viên chăm sóc hoặc chuyên gia tư vấn đầu tư riêng, sử dụng hệ thống hotline riêng trong 6 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay.

Trong khi đó, khi đăng ký gói sản phẩm Car Plus, khách hàng sẽ hưởng ưu đãi miễn phí duy trì tài khoản thanh toán trong vòng 6 tháng từ ngày mở, đồng thời giảm thêm 5 triệu đồng khi mua xe Nissan bất kỳ đến hết 20/3.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ 1900 545415 hoặc link: bit.ly/F-Carplus hoặc bit.ly/F-Homeplus.

Bên cạnh đó, các loại thẻ tín dụng đi kèm trong hai gói sản phẩm mới cũng hưởng nhiều ưu đãi giảm giá khi chi tiêu tại hệ thống 5.000 đối tác của VPBank.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được ưu đãi hoàn 8% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên nếu chọn mua bảo hiểm nhân thọ VPBank - AIA trong vòng ba tháng từ ngày đăng ký gói sản phẩm Home Plus hoặc Car Plus và giải ngân khoản vay thành công. Mức hoàn tối đa lên tới 2 triệu đồng mỗi hợp đồng bảo hiểm.

Đặc biệt, dịp ra mắt hai gói sản phẩm mới, VPBank cũng gửi tới những khách hàng đầu tiên sử dụng Home Plus và Car Plus nhiều phần quà giá trị lên tới hàng triệu đồng mỗi phần.

Những khách hàng đăng ký gói sản phẩm Car Plus và được giải ngân khoản vay sớm nhất mỗi tuần trong thời gian diễn ra chương trình có thể nhận quà tặng là bộ phụ kiện dành cho ôtô trị giá lên tới 7 triệu đồng, gồm camera hành trình Vietcam, bộ thoát hiểm Swiss+Tech, dụng cụ đa năng Swiss+Tech, bơm lốp Michelin, lọc không khí Sharp, sạc dự phòng Anker.

Quà tặng cho những khách hàng đầu tiên giải ngân gói Home Plus là bộ đồ nhà bếp thương hiệu Elmich gồm: bộ 4 nồi, chảo inox siêu bền, máy xay đa năng, hộp cơm giữ nhiệt và ấm siêu tốc.

Hà Trương