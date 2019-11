Ngân hàng có định hướng phát triển phân khúc khách hàng thượng lưu - đối tượng nhiều tiềm năng cho các dịch vụ, sản phẩm hiện có trên thị trường.

"Nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của nhóm này không giống như đại đa số khách hàng khác. Họ muốn có sự khác biệt, được sử dụng dịch vụ và ưu đãi tốt hơn. Quan trọng hơn, họ cũng muốn được đối đãi ở một đẳng cấp khác, tương xứng với giá trị họ mang lại cho ngân hàng", đại diện Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhận định.

VPBank là một trong những nhà băng tập trung phát triển mạnh các sản phẩm cho phân khúc này. Theo đó, ngân hàng vừa bổ sung các đặc quyền cao cấp mới, gồm gói nghỉ dưỡng, ẩm thực, chơi golf và khám sức khỏe.

Cụ thể, khách hàng siêu VIP sẽ có một đêm nghỉ dưỡng miễn phí cho hai người với hạng phòng Standard Double có ăn sáng, tại một trong 10 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Đặc quyền còn gồm một bữa ăn cao cấp miễn phí cho hai người (Couple dining) bao gồm 3 món và 2 ly rượu vang (trắng hoặc đỏ) sử dụng cho bữa trưa hoặc bữa tối tại một trong 6 nhà hàng cao cấp tại Hà Nội và TP HCM.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn một lượt chơi golf miễn phí bao gồm 100% phí ra sân (green fee) và 100% phí caddy tại một trong 10 sân golf cao cấp tại Việt Nam, được tặng gói khám sức khoẻ cao cấp dành cho một người tại một trong 4 chuỗi bệnh viện quốc tế cao cấp tại Việt Nam.

Số lượng khách VIP của VPBank tăng trưởng nhanh chóng.

VPBank còn dành tặng các quyền lợi gia tăng khác, bao gồm miễn phí hỗ trợ y tế toàn cầu khi khám chữa bệnh tại nước ngoài do International SOS cung cấp, chiết khấu đặc biệt cho phòng đặt thêm, đảm bảo tình trạng đặt chỗ khi chơi golf

Dịch vụ VPBank Diamond dành riêng cho khách hàng cao cấp được ngân hàng ra mắt hồi tháng 6 năm ngoái. Theo chia sẻ của ông Gauraw Srivastava, Giám đốc phân khúc khách hàng cao cấp của VPBank, dịch vụ hướng tới những người thành đạt, có tiềm lực về tài chính, bận rộn và biết cách quản lý tài sản của bản thân và gia đình.

Theo đó, với dịch vụ VPBank Diamond, khách hàng được phục vụ bởi những chuyên viên quan hệ khách hàng được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng, tiếp cận dịch vụ từ nhiều kênh khác nhau như Door Step Banking (dịch vụ tận nơi); phòng giao dịch riêng biệt (không phải chờ đợi); đường dây nóng riêng (tự động kết nối lại sau 1h với cuộc gọi nhỡ); Kênh điện tử riêng biệt (cả với website và ứng dụng di động). Ngoài ra, khách siêu VIP có đặc quyền sử dụng phòng chờ dành riêng tại sân bay Nội Bài, mang tên VPBank Diamond Elite.

Số lượng khách hàng thượng lưu của VPBank ghi nhận sự phát triển nhanh chóng. Tính đến cuối tháng 9, phân khúc ngày tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách mới gia nhập tăng hơn gấp đôi so với thời điểm một năm trước đó. Mức tổng tài sản trung bình của một khách hàng trong phân khúc này gửi tại VPBank cũng được cải thiện, tăng 28% so với năm ngoái.

Đại diện nhà băng cho biết, sẽ tiếp tục ưu tiên cho phân khúc khách hàng siêu VIP (có số dư tổng tài sản tại VPBank trên 10 tỷ đồng hoặc số dư tài khoản thanh toán trên 3 tỷ đồng). "Các gói dịch vụ và đặc quyền của VPBank Diamond hướng tới sự sang trọng và tinh tế để đảm bảo 'chiều lòng' các khách siêu giàu", đại diện nhà băng nói.