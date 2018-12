Liên doanh Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) và Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) vừa rót vào khu đô thị Thủ Thiêm 2,2 tỷ USD để triển khai dự án khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, khách sạn, khu căn hộ dịch vụ, văn phòng, chung cư… và tòa cao ốc 50 tầng. Dự kiến, khi hoàn thành, nơi đây sẽ tập trung khoảng gần 12.000 người và khoảng 40.000 người từ nơi khác đến đây làm việc.

Trước đó, Thủ Thiêm cũng kêu gọi được nhiều đối tác nước ngoài tăng quy mô đầu tư với kế hoạch ban đầu. Trong số này có các tập đoàn tên tuổi đến từ Mỹ như Cantor Fitzgerald, Weidner Resorts, Steelman Partners… Khối tập đoàn đa quốc gia này đã kéo theo dòng tài chính khổng lồ khi họ muốn đầu tư dự án 4 tỷ USD ở quận 2, TP HCM. Một trong những dự án nổi bật là tòa nhà trung tâm 70 tầng. Đây sẽ là nơi làm việc giới đầu tư quốc tế, công ty tài chính của khu vực. Điều này đồng nghĩa nhu cầu về nhà ở, dịch vụ thương mại chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Lakeview City - khu đô thị hoàn chỉnh và đồng bộ tại quận 2, TP HCM.

Bên cạnh đó, từ sau ký kết TPP và một số hiệp định thương mại khác, không ít nhà đầu tư cả trong và ngoài nước có động thái tìm kiếm các dự án phù hợp tại khu Đông để đầu tư.

Hạ tầng phát triển

Chính nhờ dòng vốn lớn đổ vào cùng thời điểm mà hệ thống hạ tầng tại khu vực này trở thành đòn bẩy kéo giá trị bất động sản gia tăng mạnh mẽ.

Theo quy hoạch của thành phố đã được phê duyệt, giai đoạn 2010-2020, TP HCM sẽ chi 250.000 tỷ đồng để đầu tư cho giao thông, trong đó khu Đông (gồm quận 2 và 9) chiếm tới 70% tổng vốn. Nhiều dự án quy mô lớn như tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông xe, giúp việc di chuyển từ TP HCM đi Long Thành chỉ khoảng 15 phút. Hay tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến hoàn thành năm 2018. Khu cảng Cát Lái cũng đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung, sắp tới còn có tuyến đường sắt kết nối với ga trung tâm Thủ Thiêm...

Các dự án bất động sản hưởng lợi

Có mức thanh khoản cao cao tại khu Đông TP HCM gần đây là dự án Lakeview City của Tập đoàn Novaland - khu đô thị hoàn chỉnh và đồng bộ tại quận 2.

Khu vực miền Nam: Khu nhà mẫu The Sun Avenue tại Tháp E, Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, quận 2, TP HCM. Hotline: 0903 08 22 62 - 0938 221 226 - Khu vực miền Bắc: Văn phòng giao dịch Novaland: 28 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 0917 16 28 28. Website: www.novaland.com.vn

Nằm ngay mặt tiền đường Song Hành Cao tốc Long Thành - Dầu Giây, dự án có các sản phẩm “nhà gắn liền đất” như biệt thự, nhà phố thương mại, nhà phố vườn. Điểm nhấn trong chuỗi tiện ích của Lakeview City là hồ cảnh quan 3,6ha, đóng vai trò điều tiết nước, điều hòa không khí và tạo cảnh quan. Riêng hồ cảnh quan này đã được đơn vị phát triển đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.

Một dự án khác của Novaland cũng đang gia tăng “sức nóng” nhờ những tín hiệu tích cực tại khu Đông là The Sun Avenue. Dự án khu phức hợp căn hộ - văn phòng (Office-tel) tọa lại tại mặt tiền Mai Chí Thọ, quận 2, cách quận trung tâm khoảng 10 phút qua hầm Thủ Thiêm. Hiện Novaland ưu đãi cho khách mua căn hộ The Sun Avenue như tặng gói trải nghiệm thực tế đến 24 tháng tại Lexington Residence - nơi mang lại những trải nghiệm tương đồng nhất về vị trí lẫn môi trường sống như tại The Sun Avenue.

Theo các chuyên gia, với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông như hiện nay, cùng dòng tiền chảy vào khu Đông, thời gian tới, khu vực này trong đó là khu đô thị mới Thủ Thiêm, sẽ trở thành trung tâm tài chính, thương mại mang tầm cỡ Đông Nam Á.

Thanh Thư