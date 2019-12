Cổ phiếu MML giảm 12,6% trong phiên đầu tiên giao dịch trên UPCoM, với mức định giá về dưới 1 tỷ USD.

Giao dịch trên UPCoM phiên đầu tiên với giá khởi điểm 80.000 đồng, cổ phiếu MML chịu lực bán mạnh. Chốt phiên giao dịch, cổ phiếu này giảm 12,6%, với hơn 63.600 đơn vị được khớp lệnh. Vốn hóa sau phiên giao dịch ngày 9/12 giảm gần 3.300 tỷ đồng, xuống dưới mức 1 tỷ USD.

Theo giới phân tích, diễn biến tiêu cực của cổ phiếu MML trong phiên đầu tiên một phần do mức định giá được xem là quá cao so với các doanh nghiệp khác cùng ngành và vượt kỳ vọng từ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, đà giảm của cổ phiếu này được nhận định còn do cộng hưởng với các cổ phiếu khác trong nhóm Masan.

Chốt phiên hôm nay, cổ phiếu MSN cũng quay lại đà giảm, mất 3,2% thị giá và trở thành mã giảm mạnh nhất trong rổ VN30. Cổ phiếu MCH của Masan Consumer đến cuối phiên cũng mất 3,6% giá trị.

Masan MeatLife tiền thân là Masan Nutri-Science, được thành lập vào cuối năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Sau bốn lần thay đổi, vốn điều lệ hiện tại là 3.243 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng mới đổi tên vào tháng 7/2019 theo kế hoạch chuyển từ công ty thức ăn chăn nuôi thành công ty hàng tiêu dùng nhanh, cung cấp sản phẩm thịt có thương hiệu.

Tập đoàn Masan là cổ đông lớn nhất, nắm hơn 79% vốn tại Masan MeatLife. Bên dưới doanh nghiệp này có 2 công ty con trực tiếp, 16 công ty con và 4 công ty liên kết sở hữu gián tiếp.

Masan MeatLife ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm của mảng thức ăn chăn nuôi đạt hơn 6.700 tỷ đồng. Mảng thịt đạt 65 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm nay sẽ đóng góp khoảng 10% (tương đương 1.000 tỷ đồng) vào doanh thu hợp nhất.

Theo bản cáo bạch, ban lãnh đạo Masan MeatLife vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào đầu quý IV. Theo đó, doanh thu dự kiến trong năm 2019 được điều chỉnh còn 13.540 tỷ đồng, giảm 25% so với kế hoạch đầu năm và thấp hơn 3% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến đạt 270 tỷ đồng, tăng so với ước tính 0-200 tỷ đưa ra đầu năm.

Minh Sơn