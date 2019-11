VitaDairy vừa hợp tác với chuỗi Bibo Mart giới thiệu 2 sản phẩm sữa ColosBaby và Goatlac đến người tiêu dùng Việt Nam.

Thương mại điện tử đang có ảnh hưởng đến thói quen mua sắm và tiêu dùng của người dân thậm chí có ý kiến cho rằng thị trường truyền thống bị đe dọa. Tuy nhiên, với một số chuỗi bán lẻ theo phân khúc chuyên biệt cho mẹ và bé như Bibo Mart, Kids Plaza hay Con Cưng... tốc độ tăng trưởng về số lượng cửa hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Quy mô của thị trường mẹ và bé tại Việt Nam đã vượt qua con số 7 tỷ đô. Con số này gấp 3 lần so với số liệu Công ty Nghiên cứu thị trường FTA ước tính cách đây 3 năm", bà Trịnh Lan Phương, Chủ tịch Bibo Mart nói trên VnExpress ngày 2/6/2018.

Giữa "ma trận" hàng nghìn mặt hàng cho mẹ và bé, người tiêu dùng hiện nay chỉ cần vài thao tác trên các thiết bị di động cũng có thể tìm ngay được những thông tin cần thiết liên quan đến sản phẩm mình muốn. Các ông bố bà mẹ hiện đại này vẫn sẵn sàng trích hầu bao để tìm mua những sản phẩm có thương hiệu uy tín tại kênh bán hàng tin cậy.

Theo Tổng cục Hải Quan, 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ các thị trường hầu hết đều tăng trưởng. Trong khi đó theo số liệu của Kantar Worldpanel công bố hồi tháng 6 năm nay, sữa và các sản phẩm từ sữa tiếp tục là ngành hàng dẫn đầu thị trường các sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) với mức tăng trưởng giá trị tại 4 thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ) và khu vực nông thôn lần lượt là 6,8% và 14,7%.

Dòng sản phẩm dinh dưỡng từ sữa dê cho trẻ từ 2 tuổi trở lên của VitaDairy.

VitaDairy là một trong số doanh nghiệp sữa đặt kỳ vọng vào tiềm năng của ngành sưa tại Việt Nan. Hai sản phẩm mới của công ty là sữa ColosBaby và Goatlac mới đây đã có mặt tại các kệ hàng của chuỗi Bibo Mart. Hiện doanh nghiệp là đối tác độc quyền của Bộ Y tế trong việc triển khai năm "Hành động Dinh dưỡng miễn dịch" thông qua việc thực hiện chuỗi hội thảo khoa học về giải pháp nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ nhằm cung cấp kiến thức dinh dưỡng chuẩn xác đến người dân.

"Điều này cho thấy được chất lượng sản phẩm của VitaDairy mang đến người tiêu dùng đều bắt nguồn từ những nghiên cứu khoa học tiên tiến và phù hợp với thể trạng người Việt Nam", đại diện hãng nói.

Tại Việt Nam, VitaDairy ứng dụng sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h nhập khẩu từ Mỹ vào sản phẩm ColosBaby. "Khi tìm hiểu sâu hơn về sữa non ColosIgG 24h chúng tôi thấy đây là nguồn sữa non được thu hoạch ngay trong 24h đầu tiên từ bò và có giá trị gấp nhiều lần so với sữa non từ 48h và 72h". Trong khi đó Goatlac là sản phẩm dinh dưỡng từ sữa dê top đầu hiện nay trên thị trường giúp hỗ trợ tiêu hóa vượt trội và phát triển toàn diện.

"VitaDairy mong muốn mang những sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng toàn quốc", bà Nguyễn Thị Hà, Tổng giám đốc VitaDairy nói. "Nhận thấy uy tín cùng sự tương đồng trong chiến lược phát triển nhân văn của Bibo Mart, VitaDairy quyết định hợp tác, bước đầu là phân phối hai dòng sản phẩm ưu việt trong phân khúc miễn dịch và tiêu hóa là ColosBaby và Goatlac tại hệ thống siêu thị mẹ và bé lớn nhất Việt Nam".

(Nguồn: VitaDairy)