Dù nguồn cung bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, sức tiêu thụ thịt heo trong các kênh hiện đại của Vissan vẫn khởi sắc.

Chia sẻ với VnExpress, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản(Vissan) cho biết, từ đầu năm đến nay ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng và tác động bởi dịch tả heo châu Phi. Do đó, nguồn cung heo giảm, kéo theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường chung đi xuống.

Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định giá cả thị trường, công ty đã chủ động dự trữ thịt heo nhập khẩu. Theo ông An, giá thịt heo nhập khẩu cũng tăng cao do nguồn cung thế giới đang giảm. "Hiện, chúng tôi đang trữ đông khoảng 100 con heo và sẽ tăng nguồn hàng trong thời gian tới để phòng khi dịch tả lan rộng, nguồn heo trở nên khan hiếm, giá bị đẩy lên quá cao", ông An nói và cho biết, nhờ sản xuất theo quy trình khép kín và bảo quản tốt nên lượng heo tiêu thụ tại các kênh siêu thị và cửa hàng của Vissan khởi sắc. Đặc biệt, người tiêu dùng đang ngày càng chuyển sang mua thịt heo ở các kênh hiện đại thay vì truyền thống như trước đây. Do đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của công ty vẫn giữ mức tăng trưởng và không bị sụt giảm.

6 tháng đầu năm, doanh thu của Vissan đạt 3.046 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thực phẩm chế biến đạt 12.661 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ; lượng sản phẩm tươi sống đạt 12.656 tấn, bằng so với cùng kỳ.

Giá thịt heo dự báo sẽ đi lên. Ảnh: Thi Hà

Năm nay, Vissan đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.850 tỷ đồng và 200 tỷ, tăng 9% và 14% so với 2018. Ngoài đẩy mạnh mặt hàng tươi sống, Vissan còn cho ra nhiều sản phẩm mới theo xu hướng của thị trường. Năm nay công ty phát triển thêm phương thức kinh doanh như triển khai dịch vụ đặt hàng online trên Now.vn; hướng tới cung cấp thịt mát, thịt đông lạnh trên toàn kênh phân phối; mở rộng chuỗi cửa hàng thực phẩm cao cấp.

Thi Hà