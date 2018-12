Mới đây, Vinhomes được các tạp chí danh tiếng là: Finance Asia, The Asset và IFR Asia đồng loạt vinh danh về thương vụ phát hành thành công nhất khu vực châu Á và Việt Nam năm 2018.

Cụ thể, Finance Asia bình chọn danh hiệu "Thương vụ IPO thành công nhất khu vực châu Á và Việt Nam", The Asset đánh giá "Thương vụ IPO thành công nhất Việt Nam" từ The Asset và hạng mục "Đợt phát hành thành công nhất thị trường cận biên khu vực châu Á" do IFR Asia công bố.

Các vinh danh này dành cho sự kiện ngày 18/5/2018, cổ phiếu VHM của Công ty Cổ phần Vinhomes làm nên một phiên giao dịch lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam với gần 268 triệu cổ phần được giao dịch thỏa thuận tại HoSE, đạt giá trị hơn 30.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,35 tỷ USD). Thương vụ đã nhận được sự quan tâm đột biến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi số lượng đặt mua gấp 4-5 lần nhu cầu chào bán.

FinanceAsia, The Asset và IFR Asia là những tạp chí danh tiếng và uy tín hàng đầu của châu Á trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Danh hiệu dành cho Vinhomes dựa trên khảo sát độc lập của 3 tạp chí với các nhà đầu tư và ngân hàng đầu tư quốc tế uy tín, cùng dữ liệu thu thập từ những tổ chức tài chính tại các quốc gia trong khu vực châu Á.

Cổ phiếu của Vinhomes luôn được giới đầu tư ngoại săn đón.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup được vinh danh trên thị trường vốn quốc tế sau khi niêm yết. Năm 2017, Vincom Retail giành giải "Giao dịch đầu tư vốn cổ phần tư nhân thành công nhất châu Á" và "Nhà phát hành thành công nhất thị trường cận biên khu vực châu Á" cũng do Finance Asia và IFR Asia công bố.

Theo giới chuyên gia, việc liên tiếp đạt các giải thưởng tầm cỡ khu vực khẳng định uy tín của Tập đoàn Vingroup cùng các công ty thành viên trên thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhìn lại đợt giao dịch thành công hồi tháng 5, ông Gregory Thiery, Giám đốc bộ phận Ngân hàng đầu tư Khu vực Đông Nam Á của Morgan Stanley cho rằng, giao dịch phát hành vốn cổ phần Vinhomes là một cột mốc ấn tượng với các thị trường cận biên và mới nổi trong năm 2018 không chỉ bởi quy mô mà còn bởi sự tham dự của nhiều nhà đầu tư lớn và có uy tín rất cao trên toàn cầu.

Năm 2018, Tập đoàn Vingroup còn gây ấn tượng trên thị trường vốn quốc tế với việc phát hành thành công 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Công ty Quản lý Quỹ Hanwha. Tổng quy mô phát hành là hơn 9.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 400 triệu USD). Công ty Quản lý Quỹ Hanwha là công ty liên kết của Tập đoàn Hanwha, một trong 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới.

Thương vụ này được The Asset đánh giá là "Khoản M&A và phát hành cổ phiếu ấn tượng nhất Việt Nam", cho thấy sự hấp dẫn của cổ phiếu VIC và tiếp tục khẳng định mức độ tín nhiệm cao đối với nhà đầu quốc tế.

Vingroup hiện là tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam và nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất nền kinh tế trong nước năm 2018 do Vietnam Report bình chọn. Mã cổ phiếu VIC của Vingroup và VHM của Vinhomes cũng là hai cổ phiếu có vốn hóa số 1 và số 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thanh Thư