Vinamilk vừa tổ chức đoàn công tác trao tặng 1.800 suất quà (mỗi suất một triệu đồng) cho người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bên cạnh đó, công ty cũng ủng hộ người dân 2 địa phương 2 tỷ đồng tiền mặt.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn trao 900 suất quà cho các hộ gia đình ở Cẩm Xuyên, Vũ Quang và Hương Khê. Đặc biệt công ty đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 6-15 triệu đồng cho 3 trường hợp khó khăn tại Cẩm Xuyên trong đó một gia đình có người thân mất trong đợt lũ vừa qua, một trường hợp là trẻ em mồ côi cha, mẹ bị ung thư và một người già nuôi cháu nhỏ.

900 suất quà cũng sẽ được lãnh đạo công ty gửi tận tay các hộ bị thiệt hại nặng thuộc 9 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn của Quảng Bình. Bên cạnh đó, Vinamilk dành 200 triệu đồng để trao tặng những phần quà đặc biệt cho các trường hợp bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong bão lũ.

Ông Nguyễn Thanh Tú - Chánh văn phòng, Chủ tịch công đoàn Vinamilk cho biết, đây là khoản tiền của 10.000 cán bộ, công nhân viên công ty trích một ngày lương để đóng góp. Công ty hy vọng với sự hỗ trợ này sẽ giúp người dân 2 địa phương khắc phục hoàn cảnh, vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 1.800 suất quà và số tiền 2 tỷ đồng trong đợt này là tấm lòng của 10.000 cán bộ công nhân viên của Vinamilk trích một ngày lương đóng góp với mong muốn chia sẻ với người dân miền Trung.

Trong hành trình 40 năm thành lập và phát triển,Vinamilk đã dành nhiều tỷ đồng ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vượt qua khó khăn, mất mát do thiên tai.

Bên cạnh đó, công ty cũng có nguồn quỹ dành cho các chương trình phát triển cộng đồng, đặc biệt là đóng góp xây dựng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, chương trình Sữa học đường Quốc gia.

Năm nay, Vinamilk đóng góp cho chương trình Sữa học đường tại 20 tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền 20 tỷ đồng, tương đương với khoảng gần 4 triệu hộp sữa cho các em học sinh mầm non, tiểu học. Sau gần 10 năm thực hiện chương trình sữa học đường Quốc gia, tổng số lượng học sinh được thụ hưởng từ chương trình là 380.000 em học sinh với tổng ngân sách trợ giá từ Vinamilk là 92 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động kinh doanh, công tác cộng đồng luôn được Vinamilk chú trọng suốt 40 năm qua.

Bên cạnh đó, Vinamilk còn gắn bó với chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam từ năm 2008. Đây là một chương trình hướng đến việc tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước được uống sữa dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.

Tính đến nay, sau hơn 9 năm hoạt động, quỹ đã trao tặng hơn 30 triệu ly sữa cho hơn 373.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam với tổng giá trị tương đương 120 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 13/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to, tâm điểm là Quảng Bình. Mưa lớn kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối dâng cao, tràn vào làng xã, gây ngập nặng, thiệt hại lớn về người và của ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

