Kết quả bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin xuất sắc 2019 được công bố tại Hội thảo Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019 vừa qua. Sự kiện do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức, nhằm tôn vinh chất lượng, tính ưu việt và hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin từ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam..

Theo đó, công ty An ninh mạng Viettel có 10 sản phẩm, dịch vụ đăng ký dự thi đạt giải. Đây cũng là đơn vị có nhiều giải thưởng nhất, chiếm 40% trong tổng số 25 sản phẩm, dịch vụ của 12 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.

Hội thảo Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019 thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ.

Trong đó, Viettel Threat Intelligence là một trong hai sản phẩm của Công ty An ninh mạng Viettel đạt danh hiệu sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc năm 2019. Sản phẩm cung cấp các thông tin, tri thức về an toàn thông tin thu thập bởi nhiều nguồn khác nhau, từ các mối đe dọa trên thế giới. Qua đó, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ nắm được những thông tin về nguy cơ mất an toàn dữ liệu, phân tích và đưa ra phương án xử lý.

Quá trình đánh giá, kiểm định các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin có sự tham gia của các tổ chức như Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Trung tâm VNCERT (Bộ Thông tin và Truyền thông), Viện 10 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc Phòng), đội chuyên gia Chi hội VNISA phía Nam.

Viettel nhận 10 danh hiệu tại cuộc bình chọn năm nay.

Từ kết quả bình chọn của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ để đưa vào danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

Đây là lần thứ tư chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ cn toàn thông tin chất lượng cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai cùng chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin.

Chương trình có 28 sản phẩm, dịch vụ của 15 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn.

Phong Vân