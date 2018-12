Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng, hãng thực hiện hơn 70.300 chuyến bay, tăng 10,7% so với cùng kỳ; vận chuyển được 9,65 triệu lượt khách, tăng 15,5% so với cùng kỳ, trong đó, vận chuyển trên các đường bay quốc tế tăng 6,9% và nội địa tăng 21,1% so với cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty đạt 124.800 tấn, vượt kế hoạch và tăng 18,1% so với cùng kỳ.

Với hiệu quả kinh doanh tốt, tổng doanh thu hợp nhất ước của hãng này đạt hơn 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.600 tỷ, đạt gần 70% so với kế hoạch năm 2016. Trong đó, doanh thu công ty mẹ ước đạt hơn 29.000 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 1.140 tỷ đồng lợi nhuận, đạt trên 72% kế hoạch năm.

Cũng trong nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines đã cơ bản hoàn tất quá trình tái cơ cấu và cổ phần hóa với việc ký kết và nhận đủ tiền mua cổ phần của ANA Holdings để tập đoàn này chính thức trở thành cổ đông chiến lược vào ngày 1/7. Ngày 12/7, Vietnam Airlines cũng đã nhận chứng chỉ công nhận hãng hàng không 4 sao tiêu chuẩn quốc tế tại Lễ trao giải thường niên của Skytrax diễn ra tại triển lãm Farnborough Airshow (Anh).

Thi Hà