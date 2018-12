Ngày 7/9, tại Moskva (Nga), ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận phát triển quan hệ hợp tác với ông Andrey Chikhanchin - Phó tổng giám đốc hãng hàng không quốc gia Nga - Aeroflot.

Theo thỏa thuận này, Vietnam Airlines và Aeroflot sẽ cùng hợp tác liên danh linh hoạt (code-share) trên các đường bay nội địa của Việt Nam và Nga; tiến tới mở rộng trên các lĩnh vực để tối đa hợp tác song phương, mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho khách hàng.

Ông Trịnh Ngọc Thành - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines đánh giá, thỏa thuận đánh dấu 25 năm Vietnam Airlines mở đường bay tới Nga và có ý nghĩa với quan hệ thương mại song phương giữa hai nước.

Cùng với Aeroflot, khách hàng của 2 hãng sẽ có thêm nhiều lựa chọn chuyến bay thuận tiện, các cơ hội tận hưởng chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế của hai hãng hàng không 4 sao.

Ông Trịnh Ngọc Thành - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines (trái) và ông Andrey Chikhanchin - Phó Tổng giám đốc Aeroflot (phải) ký và trao thỏa thuận phát triển quan hệ hợp tác giữa hai hãng.

Cụ thể, từ lịch bay mùa đông 2018 hai hãng bay sẽ cùng hợp tác liên danh linh hoạt. Hai bên sẽ có những điều kiện thuận tiện trên các đường bay nội địa, các đường bay thẳng trực tiếp giữa hai nước, từ đó tạo động lực cho việc nâng tầm quan hệ hợp tác sau này.

Với Vietnam Airlines, lợi ích dễ thấy trước hết là việc nâng cao lưu lượng khách trung chuyển giữa hai nước. Tại Việt Nam, du khách từ Nga luôn đứng trong top 10 thị trường với lượng khách du lịch đạt tốc độ tăng trưởng cao, trung bình 30% mỗi năm. Riêng năm 2017, lượng khách trung chuyển giữa hai nước đạt hơn 1,35 triệu lượt.

Nhìn xa hơn, thỏa thuận hợp tác là bước đệm quan trọng cho việc nâng cao mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nga. Với tỷ lệ hơn 80% dung lượng khách trung chuyển trên các đường bay là du khách Nga sang Việt Nam, đi cùng sải cánh của Vietnam Airlines có thể sẽ là những cơ hội hợp tác, những thỏa thuận đầu tư trị giá hàng triệu USD.

Năm 2017 khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu có hiệu lực, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga tăng 29% so với trước đó, đạt 3,56 tỷ USD. Riêng 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 2,66 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại lễ ký thỏa thuận.

Chứng kiến tại buổi ký kết, lãnh đạo Bộ Công thương đánh giá, thỏa thuận mới giữa Vietnam Airlines và Aeroflot là một tiền đề góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược giữa hai quốc gia như nâng kim ngạch thương mại song phương của 2 nước vào năm 2020 đạt 10 tỷ USD, gấp 3 lần hiện nay.

Tháng 7/1993, con đường hàng không giữa Việt Nam và Nga được xây dựng lần đầu bằng những chuyến bay tại điểm dừng kết hợp qua Hà Nội, TP HCM, Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Berlin (Đức). Đến năm 2005, những chuyến bay thẳng trực tiếp đầu tiên Hà Nội - Domodedovo được thiết lập, nâng tầm mối quan hệ giữa 2 nước, qua đó giúp lượng khách vận chuyển tăng gấp hơn 10 lần so với giai đoạn trước.

Cuối tháng 3/2018, Vietnam Airlines nâng cấp trên quy mô lớn đối với đường bay đến xứ sở Bạch Dương. Chặng bay Hà Nội - Moscow được khai thác hoàn toàn bằng Boeing 787-9 Dreamliner - một trong những dòng máy bay thân rộng phổ biến nhất hiện nay, cùng với đó là tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 4 sao của Skytrax, thay thế cho toàn bộ đội bay trước đó là Airbus A330.

Sự thay đổi này không chỉ dừng ở phương diện hình ảnh. Với ưu thế của máy bay Boeing 787, doanh thu hành khách và hàng hoá của Vietnam Airlines với đường bay sang Nga trong nửa đầu năm 2018 đã tăng lần lượt 14% và 69% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 7 tháng đầu năm 2018, tổng khách vận chuyển giữa hai nước đạt trên 207.000 lượt, với ghế suất đạt 85%.

Thanh Thư