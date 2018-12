Giải "Thương hiệu Mạnh Việt Nam - Top 10 doanh nghiệp phát triển uy tín" năm nay với chủ đề “Kết nối thịnh vượng, tăng trưởng bền vững” là một chuỗi hoạt động, sự kiện uy tín do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Liên tục nỗ lực phát triển, đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, Vietjet được tin tưởng, bình chọn trong nhiều năm là Thương hiệu Mạnh Việt Nam. Sự phát triển của hãng không chỉ góp phần đem đến cơ hội bay cho hàng triệu khách hàng, mà còn góp phần mang tên tuổi Việt Nam tới khắp các điểm đến của hãng trên thế giới.

Ông Jay L Lingeswara - Phó giám đốc Thương mại Vietjet nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp phát triển uy tín nhất Việt Nam.

Vietjet vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, hãng còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua nhiều ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến.

Hãng là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Bên cạnh vị trí “Top 500 thương hiệu hàng đầu châu Á 2016” và Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất châu Á nhiều năm liên tiếp, hãng đã được bầu chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á” (Best Asian Low Cost Carrier) năm 2015 của TTG Travel Awards và Top 3 hãng hàng không có Fanpage trên Facebook tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Socialbakers đánh giá.

Vietjet đang khai thác 55 tàu bay A320 và A321, thực hiện hơn 385 chuyến bay mỗi ngày. Hãng vận chuyển hơn 55 triệu lượt hành khách, với 82 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam cùng nhiều đường bay quốc tế đến Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Campuchia… Facebook . Twitter

(Nguồn: Vietjet)