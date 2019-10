Hãng hàng không Vietjet đạt doanh thu vận tải hàng không 10.415 tỷ trong quý III, tiếp tục tăng trưởng tốt ở mức 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất tích cực trong quý III với 13.577 tỷ.

Nhờ quản lý chi phí tốt và tỷ lệ lấp đầy trung bình 88%, lợi nhuận trước thuế vận tải hàng không có sự tăng trưởng tương ứng 17% đạt 1.310 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận hợp nhất đạt 1.912 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng 9/2019, doanh thu hợp nhất đạt 38.134 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4.206 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực vận tải hàng không đạt doanh thu 30.597 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.864 tỷ đồng.

Vietjet đang là một trong những hãng bay hiệu quả nhất trong khu vực ở các hoạt động vận hành, chỉ số tài chính...

Riêng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không, doanh thu vận chuyển hành khách của hãng hàng không này tiếp tục ghi nhận 9.992 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng doanh thu phụ trợ đóng góp vị trí quan trọng trong tăng trưởng ghi nhận 2.835 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng doanh thu vận chuyển hành khách.

Theo mô hình phát triển bền vững của các hãng hàng không chi phí thấp, khoản thu kể trên là yếu tố quan trọng quyết định thành công của hãng bay bởi tỷ suất lợi nhuận đạt trên 90%. Theo báo cáo CarTrawler YearBook năm 2019, Vietjet đang giữ vị trí 12 trên thế giới xét về tỷ lệ doanh thu phụ trợ trong tổng nguồn thu.

So với cùng kỳ năm trước, Vietjet duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong việc mở rộng các thị trường mới, nhất là ở các tuyến quốc tế. Đến cuối quý III, hãng khai thác 127 đường bay, tăng 24 đường bay so với cùng kỳ 2018, trong đó chủ yếu là các đường bay quốc tế. Cũng trong ba tháng vừa qua, hãng đã thực hiện 34.000 chuyến bay an toàn, chở hơn 6 triệu lượt khách đến các điểm trong nước và khắp châu Á - Thái Bình Dương.

Cuối quý IIO, Vietjet bổ sung đội tàu mới, hiện đại với tàu bay Airbus thế hệ mới A321neo ACF (Airbus Cabin Flex) 240 ghế đầu tiên trên thế giới. Tàu bay mới giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 16%, tiết giảm tiếng ồn tới 75% và giảm 50% khí thải. Với mạng đường bay rộng khắp trong nước và khu vực, Vietjet hiện khai thác đội tàu với độ tin cậy kỹ thuật đạt tới 99,64%, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Theo tổ chức AirFinance Journal, Vietjet đạt xếp hạng BBB, tiếp tục nằm trong top 50 các hãng hàng không thế giới tốt nhất thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp hãng bay có tên trong bảng xếp hạng "Top 50 Airlines", cùng với các tên tuổi lớn như Ryanair, Spirit Airlines, Japan Airlines, Air Canada, British Airways, Southwest Airlines...

Tổ chức này đánh giá cao chỉ số biên lợi nhuận EBITDAR của Vietjet, đạt mức xếp hạng A và ở vị trí thứ ba trong danh sách. Ngoài ra, độ tuổi bình quân đội tàu bay của Vietjet là 2,9 năm, đạt mức AAA theo đánh giá của AirFinance, dẫn đầu trong bảng xếp hạng các hãng thế giới.

Nam Anh