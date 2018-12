Ngày 19/10, Vietjet được vinh danh "Hãng hàng không tiên phong" tại Liên hoan các Doanh nghiệp Du lịch toàn quốc lần thứ 19 (The Guide Awards 2018) do tạp chí The Guide thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, vì những đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Là hãng hàng không thế hệ mới, đặt trọng tâm chiến lược phát triển thành một trong những hãng hàng không tiêu dùng toàn cầu global consumer airline, Vietjet đã tập trung đầu tư và ứng dụng công nghệ mới vào trong hoạt động từ thương mại, dịch vụ, an toàn khai thác, quản lý điều hành bay, quản lý kỹ thuật...

Hãng chủ trương đầu tư đội bay hiện đại với xu hướng công nghệ mới nhất nhằm đem đến trải nghiệm bay thoải mái và thú vị cho hành khách. Vietjet cũng là hãng hàng không tiên phong trong nhiều hoạt động: sử dụng máy bay thế hệ mới nhất, ứng dụng công nghệ, mở đường bay tới các địa phương, tiên phong sơn logo Du lịch Việt Nam lên thân tàu bay, mang giai điệu ca khúc Hello Việt Nam đi khắp nơi với hơn 100 đường bay trong nước và quốc tế.

Ông Đỗ Xuân Quang (giữa) - Phó tổng giám đốc Vietjet nhận giải thưởng của The Guide Awards 2018.

Ông Đỗ Xuân Quang - Phó tổng giám đốc Vietjet chia sẻ, hiện nay, Vietjet hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến để phát triển thương mại điện tử, hạ tầng đám mây và các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, vận hành và quản lý.

Vietjet là một trong những hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam sử dụng máy làm thủ tục tự động (kiosk check-in) tại các sân bay. Đây là công nghệ hiện đại được sử dụng hiệu quả trên thế giới, tăng tính chủ động và tiết kiệm thời gian của hành khách.

"Là hãng hàng không thế hệ mới, Vietjet không ngừng đầu tư công nghệ hiện đại, tối đa hóa lợi ích thương mại điện tử, thúc đẩy phương thức mua hàng trực tuyến thuận tiện", đại diện hãng hàng không nhấn mạnh.

The Guide Awards 2018 với chủ đề "Chuyển đổi số trong phát triển du lịch" diễn ra tại Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng, đầu tư vào công nghệ số để khuyến khích môi trường sáng tạo và kinh doanh trong ngành du lịch. Đây không chỉ là xu hướng phát triển tất yếu mà còn là bước đột phá để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

The Guide Awards là giải thưởng uy tín, do ấn phẩm tiếng Anh The Guide thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ năm 1999 và thực hiện trong suốt 19 năm qua. Giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp vì sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Kết quả giải thưởng căn cứ vào lượt bình chọn, đánh giá của độc giả, kết hợp với công tác tác nghiệp và khảo sát thực tế của ban tổ chức The Guide, cũng như thu thập từ nhiều nguồn thông tin tin cậy và các phương tiện truyền thông.

Bảo An