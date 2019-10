Lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

VietinBank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm nay. Theo đó, tính đến hết 30/9, tổng tài sản của VietinBank đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 917.000 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng đạt hơn 865.000 tỷ đồng. Tỷ trọng khách hàng cá nhân và SME trên tổng dư nợ chiếm gần 55% quy mô danh mục.

Kết quả ba quý cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ngoài lãi cao của nhà băng. Cụ thể, thu thuần dịch vụ của VietinBank tăng 53%, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng hơn 120% so với cùng kỳ.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Thu lãi thuần của VietinBank 9 tháng năm 2019 tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của VietinBank đạt gần 8.300 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất 9 tháng trước thuế của VietinBank đạt gần 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Ngân hàng cũng vừa phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp năm 2019, đang tiếp tục mở bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Trước đó, vào tháng 9, VietinBank tiếp tục nằm trong top 10 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất 2019. Năm nay thứ hạng thương hiệu và giá trị thương hiệu VietinBank cũng tăng trưởng mạnh. Theo đó, giá trị thương hiệu của VietinBank đã tăng thêm 64%, từ 381 triệu USD (năm 2018) lên 625 triệu USD năm 2019, xếp thứ 8 trong top 10 ngân hàng thế giới có giá trị thương hiệu tăng cao nhất, theo Brand Finance.

Chỉ số sức mạnh thương hiệu của VietinBank cũng được Brand Finance đánh giá tăng từ 67 lên 77,33 trong thang điểm 100, xếp hạng thương hiệu tăng từ AA- (năm 2018) lên AA+.

