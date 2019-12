Tiện ích đa dạng và an toàn là 2 ưu tiên khi khách hàng sử dụng ngân hàng số.

Nhật Linh, 28 tuổi (Hà Nội) là một chuyên gia trong tổ chức sự kiện. Đặc thù công việc khiến anh thường di chuyển nhiều tỉnh, thành khi nhận lời cộng tác. Tự book vé tàu, máy bay là thói quen của anh. Song mỗi lần cần đặt vé anh phải vào tận website bán vé để tìm mua, ngồi nhập các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản khá phức tạp.

Mới đây anh sử dụng tiện ích đặt vé trên một app của ngân hàng và khá bất ngờ về tính nhanh gọn. "Chỉ cần đăng nhập ứng dụng, xác thực thông tin, chi phí mua vé sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản ứng dụng. Vì vậy, quy trình tìm kiếm - đặt vé - thanh toán thực hiện chỉ trong vài phút, rất tiện lợi", anh nói.

Liên Hương (Quảng Bình) - thường xuyên giao dịch trên Mobile Banking cho biết trước đây chị chủ yếu dùng ứng dụng để chuyển khoản nhưng khi biết đến nhiều tiện ích khác như thanh toán QR Pay, đặt vé máy bay... chị sử dụng thường xuyên hơn. Theo chị, so với việc phải tải thêm một app khác về điện thoại thì các tính năng giao dịch tài chính, mua sắm, đặt vé... đặt ngay trong một ứng dụng ngân hàng sẽ tiện lợi và an toàn hơn. "Các giao dịch đều xác thực bằng mật khẩu hoặc OTP, vân tay hoặc FaceID gia tăng tính bảo mật và an toàn cho người dùng", chị nói.

Nhật Linh, Liên Hương chỉ là 2 trong rất nhiều khác hàng tại Việt Nam đang hưởng lợi về các tiện ích ngân hàng số của các nhà băng thời gian qua. Tại Việt Nam, dịch vụ ngân hàng số ngày càng được ưa chuộng bởi mọi thủ tục, chi phí đều được tối thiểu hóa, giúp khách hàng tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc. Các ngân hàng đang nỗ lực hình thành hệ sinh thái ngân hàng số, phát triển sâu sản phẩm theo hành trình khách hàng nhằm mang đến các trải nghiệm mới cho người dùng.

Khảo sát của Ngân hàng Nhà nước cho thấy 94% nhà băng bắt đầu triển khai hoặc đang nghiên cứu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số; trong đó, 59% ngân hàng đã bắt đầu triển khai chuyển đổi số trên thực tế. Phần lớn ngân hàng Việt Nam đã triển khai ngân hàng số ở cấp độ chuyển đổi về kênh giao tiếp và quy trình, nền tảng dữ liệu mới được nghiên cứu, triển khai tại một số ngân hàng tiên phong.

Giao diện chính của VietinBank iPay Mobile.

Mới đây VietinBank iPay Mobile "trình làng" phiên bản mới với giao diện hiện đại, phong cách năng động và trẻ trung. Ứng dụng cập nhật hơn 50 tính năng, giúp tối ưu và đơn giản hóa giao dịch tài chính."Đây được xem là lần ‘lột xác’ của iPay Mobile khi các dịch vụ được sắp xếp theo từng cụm tính năng giúp tối ưu trải nghiệm người dùng", đại diện VietinBank nói.

Bên cạnh các tiện ích cơ bản thì trong lần cập nhật này, ứng dụng được bổ sung thêm tính năng chuyển khoản định kỳ trong và ngoài hệ thống, quản lý lịch chuyển khoản, đặt lịch chuyển tiền, đặt lịch thanh toán... cho phép người dùng gửi tiền theo nhiều hình thức đa dạng, tiện lợi hơn.

Theo đại diện ngân hàng, trong phiên bản cập nhật iPay Mobile lần này, cụm tính năng dịch vụ thẻ được phát triển toàn diện, từ vấn tin tài khoản thẻ, vấn tin lịch sử giao dịch tài khoản thẻ đến các dịch vụ mà trước đây khách hàng phải đến quầy giao dịch mới thực hiện được như kích hoạt thẻ, mở/khóa thẻ, thanh hóa đơn qua thẻ, đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến...

Các tiện ích thanh toán cơ bản như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, truyền hình cáp... được ứng dụng gia tăng về số lượng giao dịch theo cấp số nhân. Thanh toán QR Pay giúp những tín đồ mua sắm thỏa thích "chạm và quét VNPAY-QR", không phải mang tiền mặt mà vẫn nhận được các mã khuyến mại, giảm giá.

Với người dùng ưa thích du lịch hay thường xuyên di chuyển thì cụm tính năng đặt vé tàu, xe, máy bay, phòng khách sạn... sẽ là cẩm nang cầm tay giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm những tấm vé, phòng khách sạn phù hợp. Ngoài ra, ứng dụng có thêm tiện ích checkin máy bay trực tuyến giúp người dùng tiết kiệm hàng giờ đồng hồ cho thủ tục check-in và theo dõi chuyến bay.

Lãnh đạo VietinBank cho biết, ứng dụng được xây dựng trên nền di động kết hợp với các công nghệ mới nhất cho phép quá trình xử lý thông tin được nhanh gọn, chính xác và đảm bảo yêu cầu bảo mật cao. Phương thức xác thực Soft OTP giúp khách hàng không cần di chuyển giữa các ứng dụng khi đang giao dịch, tiết kiệm thời gian cũng như không cần phải nhớ mã OTP, tránh sai xót trong quá trình thực hiện giao dịch.

"VietinBank iPay Mobile là một trong những ứng dụng ngân hàng tích hợp đa dạng tiện ích về thanh toán và dịch vụ bổ trợ và đáp ứng đa dạng nhu cầu trong giao dịch hàng ngày của người dùng. Trải nghiệm VietinBank iPay người dùng dễ dàng tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, hiện đại hơn", vị đại diện nói.



Quang Thái