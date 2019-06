Hợp đồng trị giá 200 triệu USD, kỳ hạn vay lên đến 14 năm, phù hợp nhu cầu vay vốn đầu tư dự án năng lượng xanh tại Việt Nam.

Vietcombank và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 200 triệu USD vào ngày 25/6 nhằm hợp tác tài trợ vốn các dự án điện mặt trời, điện gió, góp phần bảo vệ môi trường. Đây là khoản cấp tín dụng hợp vốn do JBIC làm ngân hàng đầu mối thu xếp vốn và 4 ngân hàng thương mại hàng đầu Nhật Bản gồm MUFG Bank, Mizuho Bank, The Joyo Bank và The Nishi-Nippon City Bank tham gia. Kỳ hạn khoản vay lên tới 14 năm, phù hợp với nhu cầu vay vốn để đầu tư cho các dự án năng lượng xanh tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, tín dụng xanh là xu hướng phát triển chung của thế giới và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh của các quốc gia. Đối với lĩnh vực tín dụng xanh, thực hiện định hướng phát triển của Chính phủ, Vietcombank luôn dành sự quan tâm, nguồn lực đặc biệt và đã trở thành ngân hàng thương mại tích cực tài trợ các dự án trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Đại diện Vietcombank và JIBC tại lễ ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 200 triệu USD.

Vietcombank là ngân hàng chủ lực triển khai các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đơn vị cũng được đánh giá là ngân hàng hàng đầu Việt Nam, nằm trong top 30 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do các tổ chức uy tín bình chọn. Việc JBIC và các ngân hàng lớn của Nhật Bản cung cấp khoản vay 200 triệu USD tín chấp cho Vietcombank càng khẳng định uy tín, tín nhiệm của ngân hàng đối với các định chế tài chính quốc tế. Đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa JBIC với Vietcombank trong việc góp phần phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy hội nhập khu vực và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

JBIC là ngân hàng chính sách trực thuộc chính phủ Nhật Bản. Nhiệm vụ chính là thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội Nhật Bản cũng như trên phạm vi quốc tế. Trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ giao lưu kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược, truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

JBIC đã triển khai hiệu quả việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, khuyến khích các hoạt động đầu tư gắn với mục đích bảo vệ môi trường, đẩy mạnh tài trợ các dự án hạ tầng cơ sở quan trọng tại Việt Nam.

Hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank và JBIC không chỉ có ý nghĩa hợp tác giữa hai định chế tài chính hàng đầu của hai nước mà còn là biểu tượng cho hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Mục tiêu góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao hình ảnh của Việt Nam như một điểm đến đầu tư uy tín, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới.

