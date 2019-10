Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 17.250 tỷ đồng, các chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%, tăng mạnh so với năm 2018.

Vietcombank vừa tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 vào ngày 5/10 tại Hà Nội. Cụ thể tổng huy động vốn đạt 998.247 tỷ, hoàn thành 101% kế hoạch quý III, dư nợ tín dụng 709.128 tỷ, tăng 11,6% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm nay. Chất lượng tín dụng kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu hồi nợ ngoại bảng 2.862 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch HĐQT giao năm 2019.

Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Vietcombak tổ chức ngày 5/10 tại Hà Nội.

Lợi nhuận trước thuế 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất 17.592 tỷ đồng, vượt 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. Các chỉ số ROAA, ROAE tương ứng 1,65% và 25,75%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung.

Ban lãnh đạo ngân hàng đã quán triệt kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của giám đốc các chi nhánh đại diện cho các khu vực vùng miền gồm Đà Nẵng, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, Cần Thơ, Khánh Hòa, Sở giao dịch và TP HCM. Các ý kiến đã nêu bật lên kết quả, thực tiễn hoạt động tại các địa phương khác nhau với những thuận lợi, khó khăn nhất định cùng với các kiến nghị cụ thể đối với từng hoạt động, mảng nghiệp vụ.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng tiếp tục phương châm hành động "Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững" và quan điểm điều hành "Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm" trên toàn hệ thống. Vietcombank kỳ vọng sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra cho năm 2019, tiếp tục củng cố thế và lực mới cho một giai đoạn phát triển mới.

Minh Anh