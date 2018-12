Trong không khí cả nước chào đón năm học mới, thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 và phát động xây dựng văn hoá giao thông trong học sinh, sinh viên.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Buỗi lễ có sự góp mặt của ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông cùng lãnh đạo Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và một số địa phương.

Về phía tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại diện lãnh đạo trong Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Vietcombank có ông Phạm Mạnh Thắng - Phó tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc Vietcombank Hải Dương cùng toàn thể thầy và trò trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

Bà Nguyễn Thị Thêu - Giám đốc Vietcombank Hải Dương (bên trái) trao biển tượng trưng 1.500 mũ bảo hiểm cho đại diện nhà trường.

Tại lễ khai giảng năm học 2016 - 2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn mà thầy và trò Trường THPH chuyên Nguyễn Trãi đạt được trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hải Dương và khu vực. Trong suốt 32 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi là ngôi trường giàu truyền thống thi đua dạy và học tốt của tỉnh Hải Dương, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Phó Thủ tướng thường trực mong muốn các thế hệ thầy cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước xây dựng nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm của đất nước và khu vực. Trường sẽ có nhiều hơn nữa học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, hiện trường có tới 96% học sinh thi đỗ vào đại học, cao đẳng hàng năm…

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank đội mũ cho các em học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Nhân dịp này, ngân hàng đã trao tặng 1.500 mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; cùng các thành viên của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo địa phương. Những chiếc mũ chính là món quà hữu ích, thiết thực của Vietcombank giúp các em tham gia giao thông an toàn và khuyến khích nâng cao ý thức tham gia an toàn giao thông trong cộng đồng.

Mai Thương