Tính đến 30/6, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) huy động vốn 535.203 tỷ đồng, đạt 102,23% kế hoạch 6 tháng và 92,93% kế hoạch cả năm. Tín dụng tăng cao hơn mức tăng của ngành ngân hàng, đạt mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây khi dư nợ là 437.580 tỷ đồng, tăng102,63% kế hoạch 6 tháng và hoàn thành 94,67% kế hoạch năm.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, chất lượng tín dụng kiểm soát chặt, các hệ số an toàn tiếp tục đảm bảo; tổng dư nợ xấu được xử lý là 2.411 tỷ đồng; hệ số an toàn vốn (CAR) cao hơn mức quy định của ngân hàng nhà nước.

Các hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt, doanh số thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại 24,8 tỷ USD. Ngân hàng tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ... Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế ở mức 4.193 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 52% kế hoạch năm 2016.

Lãnh đạo Vietcombank ký kết thỏa thuận ghi nhớ với đại diện Quỹ GIC trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam - Singapore.

"Điều này là cơ sở để chúng tôi đánh giá những tháng cuối của năm Vietcombank sẽ đạt và vượt về một số chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra", lãnh đạo nhà băng cho hay.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, vị thế của Vietcombank cũng ngày một nâng cao qua việc hợp tác với các đối tác nước ngoài. Hồi tháng 8, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Singapore, đại diện Vietcombank và Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore (GIC) đã ký kết một bản thỏa thuận ghi nhớ. Theo đó, GIC sẽ mua 7,73% cổ phần tính trên toàn bộ cổ phần của Vietcombank - ngân hàng hiện có thị giá lớn nhất Việt Nam.

Mới nhất, tháng 9 vừa qua, tại Trung Quốc, ngân hàng được Chính phủ hai nước đánh giá cao vai trò cầu nối mở rộng hợp tác với thị trường tài chính Hồng Kông - một trong những vùng lãnh thổ có sự hiện diện của nhiều tổ chức tài chính nhất thế giới.

Nhờ đó, uy tín và thương hiệu Vietcombank cũng được đông đảo cộng đồng tài chính trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Nhà băng luôn dẫn đầu thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam trên các bảng xếp hạng như “Top 500 ngân hàng hàng đầu thế giới” 3 năm liên tiếp (2014-2016) của Tạp chí The Banker; “Top 50 thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất thế giới” năm 2016 do Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance đánh giá; được Tạp chí The Asian Banker trao tặng 3 giải thưởng “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam” và "Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam"...

Phó tổng giám đốc Vietcombank Phạm Mạnh Thắng (đứng giữa) nhận giải thưởng Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do của Brand Finance trao tặng.

Đây cũng là ngân hàng duy nhất của Việt Nam lọt vào “Top 1.000 thương hiệu hàng đầu châu Á” do Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen và Tạp chí Campaign Asia đánh giá; được Forbes định giá là ngân hàng có thị giá lớn nhất khối ngân hàng Việt Nam (5, 5 tỷ USD) trong top 2.000 công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới...

Ngày 3/8, tổ chức đánh giá tin nhiệm Moody’s đã xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank là B1 với tư cách nhà phát hành nội tệ, ngoại tệ; tiền gửi nội tệ và B2 đối với tiền gửi ngoại tệ, triển vọng ổn định, dẫn đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam.

Định hướng hoạt động thời gian tới, theo lãnh đạo ngân hàng, sẽ tiếp tục phương châm luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, đồng thời dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số một Việt Nam và là một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Thanh Thư