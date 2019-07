Giải thưởng dựa trên các yếu tố khả năng phát triển bền vững, kết quả kinh doanh, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, chất lượng điều hành...

Tối 16/7, tại Hong Kong, tạp chí Euromoney đã tổ chức lễ trao giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất năm 2019" với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các định chế tài chính của gần 100 quốc gia trên thế giới.

Vietcombank vinh dự là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được Euromoney mời tham dự lễ trao giải và nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2019" cùng với sự có mặt của các thương hiệu lớn như Credit Suisse, DBS Bank, Morgan Stanley, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, UOB, UBS, Goldman Sachs... Đây là lần thứ 5 Vietcombank nhận giải thưởng này từ Euromoney.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng từ tạp chí Euromoney.

Giải thưởng Awards for Excellence do Euromoney bình chọn là hệ thống giải thưởng danh giá trong ngành tài chính ngân hàng bao gồm trên 20 giải thưởng quốc tế và các giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất" (Best Bank) trao cho các ngân hàng dẫn đầu tại 100 quốc gia trên thế giới. Mục đích của các giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức và cá nhân thể hiện tinh thần lãnh đạo, động lực phát triển vượt trội tại các lĩnh vực thuộc và thị trường tham gia hoạt động.

Chia sẻ tại buổi lễ nhận giải, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết: "Với kết quả kinh doanh ấn tượng thời gian qua cùng sự phát triển vượt trội, tăng trưởng hướng tới yếu tố bền vững, Vietcombank luôn nhận được sự đánh giá tích cực từ các tổ chức danh tiếng cũng như các công ty xếp hạng hàng đầu thế giới".

Giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" được trao dựa trên các yếu tố khả năng phát triển bền vững, kết quả kinh doanh, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, chất lượng điều hành và những đóng góp cho thị trường tài chính ngân hàng nội địa. Giải thưởng bình chọn dựa trên các tiêu chí tổng doanh thu, tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, thu nhập thuần... Việc xét thưởng do Euromoney tiến hành bao gồm cả yếu tố định tính và định lượng nhằm đảm bảo tính công bằng và hướng đến việc tạo điều kiện cho các ngân hàng thể hiện được các thế mạnh vượt trội của mình.

Năm 2018, Vietcombank được ghi nhận là ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả hoạt động với lợi nhuận hợp nhất đạt 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% so với năm 2017. Các chỉ tiêu tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng mạnh, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, nợ xấu dưới 1% phân loại theo chuẩn mực quốc tế.

Tiếp nối đà tăng trưởng năm 2018, Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận hợp nhất đạt 11.280 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ, thực hiện 55% kế hoạch năm 2019.

An Phạm