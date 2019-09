Ngân hàng đứng vị trí 17 trong danh sách 500 ngân hàng có bảng cân đối kế toán mạnh nhất khu vực.

Ngày 24/9, tạp chí The Asian Banker đã tổ chức lễ vinh danh 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất thế giới với sự tham dự của đại diện các ngân hàng, định chế tài chính lớn của khu vực và thế giới. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên về thanh toán quốc tế Sibos diễn ra tại Anh.

Vietcombank là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được mời tham dự sự kiện và vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng có bảng cân đối tài chính mạnh nhất Việt Nam" năm 2019. Đây là năm thứ tư liên tiếp Vietcombank nhận giải thưởng này.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng của tạp chí The Asia Banker.

The Asian Banker hàng năm tổ chức bình chọn nhiều hạng mục giải thưởng nhằm vinh danh các ngân hàng, tổ chức tài chính đạt kết quả tốt trong khu vực. Giải thưởng "Ngân hàng mạnh nhất" tại mỗi quốc gia được tiến hành kể từ năm 2007 nhằm bình chọn ra các ngân hàng mạnh nhất trong khu vực dựa trên bảng cân đối tài chính. Bảng xếp hạng căn cứ quá trình bình chọn chi tiết, minh bạch nhằm ghi nhận thành tích của các ngân hàng thương mại trên các tiêu chí gồm quy mô phát triển, tăng trưởng bảng cân đối kế toán, rủi ro, chất lượng hoạt động và thanh khoản.

Đại diện The Asian Banker cho biết, Vietcombank là ngân hàng có bảng cân đối kế toán mạnh nhất Việt Nam và đứng ở vị trí 17 trong danh sách 500 ngân hàng có bảng cân đối kế toán mạnh nhất khu vực với chỉ số sức mạnh 3,74/5. Kết quả kinh doanh của Vietcombank thể hiện thông qua tăng trưởng về lợi nhuận, hệ số thu nhập trên tài sản, chất lượng tài sản và huy động vốn.

Năm 2019, Vietcombank cũng đã nhận nhiều giải thưởng do The Asian Banker trao tặng gồm "Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam", "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam", "Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam", "Ngân hàng có sáng kiến Mobile Banking tốt nhất Việt Nam". Vietcombank cũng được The Asian Banker bình chọn và xếp hạng trong "Top 30 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

An Phạm