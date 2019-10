Lãi sau thuế hợp nhất trong 9 tháng của Vietcombank tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 14.127 tỷ đồng.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã CK: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm.

Hầu hết hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng ghi nhận tăng trưởng. 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần tăng 27% so với cùng kỳ 2018, đạt 25.938 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 3.423 tỷ, tăng 30%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 58% lên 2.536 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh hơn 116 tỷ, giảm hơn 60%. Lãi thuần từ hoạt động khác là 2.817 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng là 12.633 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ gần 4%, còn 4.819 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank tăng hơn 50% so với cùng kỳ, đạt gần 17.613 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2019, tổng tài sản của ngân hàng gần 1,16 triệu tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng gần 708.096 tỷ đồng, tăng 12%. Tiền gửi của khách hàng tăng gần 13%, đạt 902.184 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối tháng 9 là 1,08%, tăng nhẹ so với mức 0,98% vào đầu năm, chủ yếu do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng gần 1.000 tỷ.

Quỳnh Trang