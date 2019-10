Vietcombank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cho phép mở chi nhánh tại Australia.

Văn bản về việc thành lập chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Australia do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 9/10. Chi nhánh mới có tên đầy đủ là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Australia (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Australia Branch), đặt trụ sở tại Sydney. Văn bản nêu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Vietcombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động chi nhánh mới.

Đại diện Vietcombank cho biết đây là bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của nhà băng, khẳng định mục tiêu "Vươn ra biển lớn" trong định hướng phát triển thành một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới và quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Trụ sở chính của Vietcombank.

Với hiệu quả kinh doanh dẫn đầu hệ thống, Vietcombank được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận là ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất, ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất, khả năng sinh lời cao nhất. Trong nhiều năm liên tục, đơn vị cũng được bình chọn trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất và là ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vietcombank hiện có trên 550 chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, công ty con và đơn vị thành viên trong nước. Mạng lưới hoạt động tại nước ngoài gồm công ty tài chính tại Hong Kong, công ty chuyển tiền tại Mỹ, ngân hàng con tại Lào, văn phòng đại diện tại Singapore, văn phòng đại diện tại Mỹ và chi nhánh tại Australia vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập.

Minh Anh