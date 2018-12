Global 2000 là danh sách các công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới. Tiêu chí đánh giá gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Tại Việt Nam, ngoài Vietcombank còn có Vietinbank và BIDV được xếp hạng với thị giá lần lượt là 2,8 tỷ USD và 2,6 tỷ USD.

Global 2000 năm nay có sự góp mặt của các công ty từ 63 quốc gia với tổng doanh thu 35.000 tỷ USD, lợi nhuận 2.400 tỷ USD, 162.000 tỷ USD tài sản và thị giá 44.000 tỷ USD.

Theo khảo sát thường niên do Anphabe và Nielsen công bố ngày 11/3 về top 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2015, Vietcombank tăng 6 bậc so với năm 2014, dẫn đầu danh sách trong khối ngân hàng. Bên cạnh đó, nhà băng này cũng được Tạp chí Nikkei của Nhật Bản công bố là ngân hàng duy nhất trong 300 công ty năng động nhất châu Á.

Trong danh sách 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất thế giới năm 2015 (Banking 500 - The most valuable banking brands of 2015) do hãng tư vấn Brand Finance thực hiện, thương hiệu Vietcombank ở mức A+. Đây là mức cao nhất so với các ngân hàng tại thị trường Việt Nam, giá trị thương hiệu Vietcombank đạt tới 157 triệu USD.

Minh Trí