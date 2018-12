Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phối hợp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI) ra mắt sản phẩm Bảo an tài trí.

Hotline VCLI: 04.39749988. Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 Vietcombank: 1900545413.

Bảo an tài trí gồm 2 lựa chọn là kế hoạch "Xây ước mơ" cho những ai độc thân hoặc mới lập gia đình và kế hoạch "Đắp tương lai" cho khách hàng đã lập gia đình, muốn hoạch định tương lai cho con. Với lựa chọn "Xây ước mơ", không chỉ cá nhân mà các pháp nhân tổ chức có thể mua bảo hiểm bảo vệ khách hàng, nhân sự chủ chốt trong đơn vị. Thời hạn hợp đồng linh hoạt 8-21 năm.

Chủ hợp đồng bảo hiểm chính có quyền lợi nhận tiền mặt 5% số tiền bảo hiểm vào mỗi 5 năm. Kèm theo là quyền lợi nhận tiền mặt định kỳ 4 lần vào 3 năm cuối hợp đồng, mỗi lần 25% số tiền bảo hiểm, cộng thêm quyền lợi đáo hạn là bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng.

Trong trường hợp khách hàng khó khăn về tài chính tạm thời, không có khả năng thanh toán khoản phí bảo hiểm đến hạn, khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí và hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, hợp đồng sẽ tự động tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí nhằm mục đích duy trì hiệu lực hợp đồng cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể linh hoạt chuyển nhượng hợp đồng khi có nhu cầu. Bảo an tài trí cung cấp thêm lựa chọn sản phẩm bổ trợ bảo vệ con trẻ trước 5 bệnh hiểm nghèo phổ biến hiện nay.

Bà Yong Lai Yin - Tổng giám đốc VCLI cho biết sản phẩm Bảo an tài trí giúp khách hàng thực hiện mục tiêu tài chính dài hạn, đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn trước những rủi ro trong cuộc sống, thủ tục tham gia đơn giản.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới Bảo an tài trí, Vietcombank và VCLI triển khai chương trình ưu đãi "Xây ước mơ - Đắp tương lai". Theo đó người tham gia sản phẩm Bảo an tài trí hoặc Bảo an thành tài sẽ có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng trị giá đến 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có ưu đãi lên tới 20% học phí khi đăng ký khóa học tại trung tâm Anh ngữ Language Link, tặng 3 năm phí hợp đồng khi mua sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho trẻ em.

Minh Trí