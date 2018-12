Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Hội đồng Thương hiệu Quốc gia và Bộ Công Thương tổ chức. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) nhận danh hiệu.

Phó tổng giám đốc Vietcombank - Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, ngân hàng được ban tổ chức đánh giá cao về sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng các thương hiệu Việt Nam lớn mạnh, uy tín là mục tiêu quan trọng của Chính phủ. Thương hiệu Quốc gia Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia thông qua các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ. Thông qua chương trình, nhiều thương hiệu Việt Nam tạo dựng uy tín lớn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phó tổng giám đốc Vietcombank - Nguyễn Thị Kim Oanh nhận biểu trưng và hoa chúc mừng từ Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

Giải thưởng năm nay, ban tổ chức nhận hơn 500 hồ sơ đăng ký. Trải qua quá trình đánh giá, thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực địa khắt khe, 97 doanh nghiệp được chọn. Trong đó, 20 đơn vị đã 6 lần đạt giải thưởng này và 24 doanh nghiệp đạt lần đầu.

Tại lễ công bố, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, các doanh nghiệp từng đạt thương hiệu quốc gia luôn giữ nhịp độ tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh. Đây được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội.

Các doanh nghiệp tại lễ trao giải tối 20/12.

Theo đánh giá của ban tổ chương trình ngày càng nhận được sự quan tâm và hội tụ nhiều doanh nghiệp cả về chất và lượng. Nếu như năm 2008 (lần đầu tổ chức) chương trình chỉ có 30 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia thì đến 2010, 2012, 2014, 2016 tương ứng là 43, 54, 63, 88 và đến năm 2018 con số này đã lên tới 97 doanh nghiệp được vinh danh. Các doanh nghiệp này đều được lựa chọn kỹ càng, dựa trên các tiêu chí khắt khe.

Vietcombank là một trong số ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất của Việt Nam. Thời gian qua, ngân hàng được các tổ chức, định chế tài chính khu vực và quốc tế đánh giá cao và bình chọn nhiều danh hiệu cao. Mới nhất là giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu năm 2018" (Bank of the Year Vietnam 2018) do The Banker trao tặng.

Thanh Thư