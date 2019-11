Chỉ sau một tuần Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mãi "Mùa yêu thương", đã có hai khách hàng từ TP HCM và tỉnh Sóc Trăng may mắn cào trúng giải nhất là thẻ tiết kiệm 50 triệu đồng.

Bà Võ Thị Ngọc Ba - Phó giám đốc Phòng giao dịch Kế Sách của Vietbank trao giải thưởng cho khách hàng Lâm Ngọc Yến trúng giải 50 triệu đồng. Khách hàng gửi tiết kiệm và tham gia chương trình khuyến mãi tại Vietbank liên hệ 18001122 hoặc tại đây.

Khách hàng đầu tiên trúng thưởng giải 50 triệu đồng là bà Diễm Thúy, ngụ tại quận 6, TP HCM - một trong những khách hàng thân thiết vừa gửi tiền tại Vietbank Chi nhánh Chợ Lớn. Nhà băng triển khai chương trình khuyến mãi đúng vào dịp bà đến tái tục - tiếp tục gửi tiết kiệm.

"Quá bất ngờ khi nhận được thẻ cào may mắn và trúng 50 triệu đồng. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa trúng cái gì bao giờ, không ngờ lần này Vietbank lại mang đến niềm may mắn cho tôi khi trúng giải nhất của chương trình, tôi đã nhận số tiền này ngay tại quầy và tiếp tục gửi lại Vietbank, biết đâu may mắn lại tiếp tục mỉm cười với tôi", bà Thúy nói.

Khách hàng thứ hai trúng giải nhất của "Mùa yêu thương" là bà Lâm Ngọc Yến ngụ tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra còn có hàng trăm khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các trung tâm kinh doanh của Vietbank trên toàn quốc cào trúng các giải thưởng mệnh giá khác nhau.

Chương trình vẫn tiếp tục diễn ra đến hến 21/1. Giải thưởng còn lại gồm bảy giải nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng và trên 10.000 quà tặng cùng hàng chục nghìn thẻ cào may mắn với nhiều mệnh giá khác nhau, tổng giá trị giải thưởng hơn 6 tỷ đồng.

"Mùa yêu thương" dành cho tất cả khách hàng gửi tiết kiệm từ 5 triệu đồng trở lên với kỳ hạn gửi từ 1-36 tháng sẽ nhận điểm tích lũy để đổi quà bao gồm: robot hút bụi thông minh, máy ép chậm, bàn ủi hơi nước đứng, mũ bảo hiểm, cân sức khỏe điện tử, máy sấy rau củ, nồi chiên không dầu, combo áo mưa và bộ muỗng đũa bằng lúa mạch... Mỗi khách hàng có cơ hội đổi 6 quà tặng một ngày.

Vietbank cũng ưu đãi với khách hàng lần đầu giao dịch tại ngân hàng và tham gia chương trình khuyến mãi nhận ngay 20 điểm tích lũy. Riêng với khách hàng hiện hữu của Vietbank khi giới thiệu được khách hàng mới tham gia chương trình khuyến mãi cũng sẽ được cộng 10 điểm mỗi khách hàng.

Bảo An