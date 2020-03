Ông Lê Huy Dũng sẽ làm Quyền tổng giám đốc VietBank từ ngày 13/3, thay cho ông Nguyễn Thanh Nhung từ chức theo nguyện vọng cá nhân.

Thông tin ông Nguyễn Thanh Nhung rời "ghế nóng" CEO Ngân hàng Việt Nam Thương Tín - VietBank được nhà băng này đưa ra trưa 13/3. Người được bổ nhiệm thay thế ông Nhung thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật là ông Lê Huy Dũng - Phó tổng giám đốc Vietbank giữ chức danh quyền tổng giám đốc nhà băng này.

Ông Lê Huy Dũng - người thay thế ông Nguyễn Thanh Nhung điều hành VietBank từ 13/3.

Ông Lê Huy Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân và 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng như Giám đốc vùng và Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội của Ngân hàng Á Châu - ACB, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Á. Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank trên cương vị Phó tổng giám đốc từ tháng 8/2017 đến nay.

Ông Nguyễn Thanh Nhung sinh năm 1968, là Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật - trường Đại học Luật TP HCM; Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP HCM, có trên 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trong năm qua, Vietbank ghi nhận nhiều chỉ tiêu hoạt động khá tích cực. Tổng tài sản đạt 68.980 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay khách hàng là 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Cũng trong năm 2019, ngân hàng này được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn vào tháng 11/2019.

Thanh Lê