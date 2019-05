Ngân hàng kỳ vọng trong năm 2019 tổng tài sản đạt tối thiểu 60.000 tỷ, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%, đưa vào sử dụng hệ thống ngân hàng lõi hiện đại.

Theo báo cáo tài chính năm 2018, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ghi nhận nhiều hoạt động vượt kế hoạch đề ra trước đó. Cụ thể, tổng tài sản 51.672 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra 106%. Dư nợ 35,495 tỷ đồng, cao hơn 24% so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch đề ra. Huy động từ khách hàng 39.855 tỷ đồng, tăng 27% với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng, vượt 52% so với cùng kỳ năm trước và hơn kế hoạch năm là 34%.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mở mới 5 chi nhánh và 13 phòng giao dịch.

Vietbank đã đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành, hoạt động an toàn, hiệu quả, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mở mới 5 chi nhánh và 13 phòng giao dịch, dự kiến hoàn tất khai trương trước 30/6.

Thành công của năm 2018 là cơ sở cho Vietbank mạnh dạn đặt tham vọng tăng trưởng tại đại hội cổ đông thường niên vừa kết thúc ngày 20/4. Mục tiêu năm 2019 cụ thể gồm tổng tài sản đạt tối thiểu 60.000 tỷ đồng (tăng 16% so với năm trước). Huy động tiền gửi tối thiểu 47.000 tỷ (tăng 18%), dư nợ tín dụng tăng đủ theo hạn mức Ngân hàng Nhà Nước phân bổ. Lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 500 tỷ đồng (tăng 25%), tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%, hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống ngân hàng lõi hiện đại.

