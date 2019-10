Việt Tiến xây dựng thương hiệu mạnh, tham gia sự kiện thời trang, phát triển sản phẩm và kênh phân phối.

Việc xuất hiện đều đặn tại các sàn diễn thời trang lớn trong hai năm qua đánh dấu thay đổi tích cực tại công ty thời trang hoạt động từ năm 1976. Từ một công ty quốc doanh thành lập trong giai đoạn đất nước còn gian khó, Việt Tiến vượt mốc doanh thu 9.700 tỷ đồng trong năm 2018, trở thành công ty may mặc duy nhất được vinh danh tại cả hai bảng xếp hạng là Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 và Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam và Brand Finance (Anh) công bố.

Thương hiệu mạnh được quốc tế công nhận

Danh sách thương hiệu giá trị nhất do Forbes Việt Nam thực hiện áp dụng phương pháp đánh giá của tập đoàn Forbes (Mỹ), dựa trên vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng giá trị thương hiệu của danh sách năm 2019 đạt hơn 9,3 tỷ USD, những thương hiệu giá trị nhất đều thuộc về các công ty đầu ngành.

Trong khi đó, một danh sách độc lập những thương hiệu giá trị nhất của tạp chí Brand Finance (Anh) cũng vinh danh Việt Tiến. Danh sách này tính toán giá trị thương hiệu theo phương pháp ước tính doanh số tương lai tạo ra từ thương hiệu và tỷ lệ phí bản quyền trả cho việc sử dụng thương hiệu. Theo công bố của Brand Finance, 50 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2019 có tổng giá trị 18,9 tỷ USD.

Việc Việt Tiến có mặt trong cả hai danh sách kể trên thể hiện vị thế của doanh nghiệp trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Đây đồng thời là kết quả của nỗ lực đổi mới thương hiệu, cải tiến mẫu mã, chất lượng, quy mô, bắt nhịp xu hướng thời trang nhằm mở rộng thị phần.

Hình ảnh thời trang, trẻ trung, lịch lãm thể hiện qua bộ sưu tập "Lịch lãm khí chất Việt" của Việt Tiến.

Năm 2018, Việt Tiến là công ty có doanh số lớn nhất trong hệ thống công ty dệt may của tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) với 9.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với năm trước, cao vượt mức trung bình 9% toàn ngành.

Kỳ vọng vào mảng thời trang

Hai năm qua, Việt Tiến có mặt đều đặn tại các sàn diễn thời trang lớn. Tháng 4/2018, công ty tham gia Tuần lễ Thời trang Việt Nam Quốc tế Xuân Hè. Tháng 10/2018, thương hiệu xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Việt Nam Quốc tế Thu Đông. Tháng 4/2019, bộ sưu tập của Việt Tiến tiếp tục khuấy động sàn diễn thời trang lớn nhất Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hoạt động này không chỉ đơn thuần là quảng bá sản phẩm mà còn ấp ủ dự định lớn.

Sắp tới, công ty sẽ tự đầu tư ra mắt trung tâm nghiên cứu, phát triển mẫu và sàn diễn thời trang riêng. Theo đó, trung bình 1-2 tháng, doanh nghiệp sẽ ra mắt bộ sưu tập mới do chính người mẫu trình diễn trên sàn catwalk ngay tại công ty để các đại lý đến xem và đưa ra quyết định mua hàng.

"Tất cả những thay đổi của Việt Tiến đều hướng đến mục tiêu mang đến một thương hiệu trẻ trung, tinh tế, thời trang và hiện đại", đại diện công ty nói.

Người mẫu trình diễn sản phẩm của Việt Tiến trong sự kiện chào hàng đại lý.

Chiến lược tự mở show diễn kết hợp sự kiện thương mại khá phổ biến trong ngành thời trang thế giới. Cách làm này từng tạo thành công cho Zara, hai tuần ra mắt một mẫu mới, khiến khách hàng muốn đến cửa hàng thường xuyên để cập nhật xu hướng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, mục tiêu lớn nhất hiện tại là tăng vị thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, thông qua xây dựng thương hiệu trẻ trung, hiện đại, hợp mốt và tạo sự kết nối bền vững giữa một thương hiệu thời trang Việt 44 năm tuổi và hàng triệu khách hàng.

Nỗ lực bền bỉ trong 44 năm

Viettien vốn nổi tiếng là thương hiệu lâu đời trong lĩnh vực thời trang cho nam giới tại Việt Nam. Xuất phát điểm là công ty sản xuất quần áo xuất khẩu thành lập vào năm 1976, công ty giới thiệu lô áo sơ mi đầu tiên vào đầu những năm 1990.

Nếu như trước đây Việt Tiến được biết đến với thương hiệu thời trang công sở cơ bản cho quý ông trung niên thì giờ đây, những dòng sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, chất liệu, họa tiết, hướng đến đối tượng khách hàng khác nhau.

Cửa hàng Việt Tiến House tại 223-225 Nguyễn Trãi, quận 1,TP HCM.

Không chỉ đa dạng về mẫu mã, các dòng sản phẩm của Viettien còn có nhiều phân khúc khác nhau. Sanciaro là dòng thời trang nam dành cho người có thu nhập cao với giá từ 1-2 triệu đồng một sản phẩm. Viettien, Viettien Smart Casual dành cho người có thu nhập khá và Việt Long nhắm đến phân khúc thu nhập trung bình thấp. Ngoài ra, công ty đang sở hữu kênh phân phối với gần 1.400 cửa hàng, đại lý ở tất cả các tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam và tại Lào.

"Trang phục không chỉ chỉn chu, lịch sự mà còn phải sang trọng, lịch lãm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của quý ông trong các môi trường khác biệt như làm việc, dạo phố, thể thao, du lịch, gặp gỡ bạn bè...", đại diện công ty nói.

Đến nay, doanh nghiệp vẫn đang trên đà chuyển mình, xóa bỏ định kiến về một thương hiệu lâu năm có phần truyền thống và đơn điệu. Hiện tại, công ty hướng tới hình ảnh thời trang mang phong cách lịch lãm dẫn đầu, thấu hiểu và bắt kịp xu hướng mới.

Cuối năm 2015, công ty bắt đầu cho phát triển hệ thống kênh phân phối thành một mô hình mua sắm hiện đại Viettien House với nhiều khu vực trưng bày các sản phẩm khác nhau như công sở, dạo phố, thể thao, đồ ở nhà, phụ kiện như dây nịt, vớ, ví... Đến giữa tháng 7/2019, công ty đã mở gần 80 cửa hàng theo mô hình mới.

Năm 2017, công ty đã đàm phán thành công và trở thành nhà phân phối chính thức của Skechers - thương hiệu giày thể thao tăng trưởng nhanh nhất nước Mỹ.

Không gian trưng bày sản phẩm Skechers tại Việt Tiến.

Một thay đổi lớn khác của công ty đến từ chiến lược sản phẩm, chú trọng nhóm khách hàng 23-55 tuổi. Sản phẩm dòng Regular dành cho trung niên thích mặc rộng rãi, chỉn chu và thoải mái, Regular Fit (với dáng ôm gọn hơn) là phom dành cho đối tượng trung niên nhưng thích phong cách trẻ trung. Còn Slim fit (ôm sát) dành cho khách hàng trẻ.

Ngoài môi trường công sở, thương hiệu đẩy mạnh phát triển những mẫu thời trang dạo phố, du lịch, thể thao, mặc ở nhà... với đa dạng chất liệu và mẫu mã. Thêm vào đó, công ty có những lô hàng khác nhau cho từng khu vực dựa trên nghiên cứu ở từng vùng miền.

Những thay đổi về chiến lược sản phẩm và mô hình kinh doanh tạo tiền đề để công ty mở rộng thị phần cả trong lẫn ngoài nước, tiến tới trở thành thương hiệu mạnh không chỉ ở Việt Nam mà còn tại khu vực và trên thế giới.

Nam Anh