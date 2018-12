Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN về tăng trưởng GDP / Đại gia ngoại đổ bộ vào bất động sản Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo Khảo sát Môi trường Kinh doanh toàn cầu – Doing Business 2017. Trong 190 quốc gia được đánh giá, Việt Nam đứng vị trí thứ 82, tăng so với hạng 91 cách đây một năm. Trên thực tế, trong lần công bố cho năm 2016, WB xếp Việt Nam ở vị trí 90, song do một số điều chỉnh số liệu sau đó, thứ hạng này được chuyển sang 91.

Trong khảo sát năm nay, WB đánh giá các nền kinh tế dựa trên 10 tiêu chí, như Thành lập doanh nghiệp, Xin giấy phép xây dựng, Nộp thuế hoặc Tiếp cận điện năng. Với Việt Nam, những lĩnh vực có cải thiện là Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư thiểu số, Nộp thuế, Giao thương quốc tế, Tiếp cận điện năng và Xử lý khi mất khả năng thanh toán. Các mặt khác đều đứng yên hoặc tụt hạng.

Tăng 9 bậc về xếp hạng tổng song Việt Nam lại bị đánh giá kém hơn ở tiêu chí Thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Reuters

Riêng tiêu chí Thành lập doanh nghiệp, Việt Nam tụt 10 bậc so với năm ngoái và được đánh giá là khiến việc kinh doanh khó khăn hơn. Tiêu chí có sự cải thiện lớn nhất là Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, khi tăng tới 31 bậc, lên vị trí 87 năm nay.

Để thành lập một doanh nghiệp, tổng số thủ tục phải thực hiện là 9. Thời gian hoàn thành mỗi thủ tục dao động 1-10 ngày. Với tiêu chí được đánh giá cao nhất - Xin giấy phép xây dựng (24), số thủ tục cần hoàn thành là 10, với thời gian dao động 1–82 ngày.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nằm ở khoảng giữa. Xếp trên là Singapore (2), Malaysia (23) và Thái Lan (46). Năm nay, Singapore đã mất ngôi đầu bảng, sau khi dẫn đầu 10 năm liên tiếp, và lùi về thứ 2. Đứng vị trí số một năm nay là New Zealand với 87 điểm. Theo sau là Đan Mạch, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Các nền kinh tế mới nổi, như Trung Quốc hay Ấn Độ đều thăng hạng

Báo cáo của WB đánh giá các nền kinh tế trên thế giới đều đang thực hiện các cải tổ để giúp việc kinh doanh đơn giản hơn. Tuy nhiên, châu Âu và Trung Á sẽ tiếp tục là khu vực có tỷ lệ các nước cải tổ nhiều nhất. Theo thống kê của WB, 190 nền kinh tế đã thực hiện 283 cải tổ trong một năm qua.

Đây cũng là năm đầu tiên WB đưa vấn đề giới vào 3 trong số 10 tiêu chí nghiên cứu: Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký tài sản, và Thực thi hợp đồng. Báo cáo cho biết các lĩnh vực nêu trên vẫn tốn tại rào cản về giới tính tại một số nền kinh tế trong khu vực. Các nước ngoại lệ gồm Malaysia và Brunei. Hai nước này có các quy định thêm cho phụ nữ có gia đình muốn thành lập doanh nghiệp.

