Những thương hiệu hành lý quốc tế trước đây chỉ có thể mua ở Mỹ, Nhật, Pháp, nay chị Phạm Thị Ngọc Lan (đang sống ở Mỹ) dễ tìm thấy ở Việt Nam do LUG phân phối độc quyền.

Các thương hiệu hành lý quốc tế như DKNY, Echolac, Elle... nổi tiếng nhờ chất lượng sản phẩm, kiểu dáng và tên tuổi được gầy dựng qua nhiều năm đứng vững trên thị trường thế giới. Chị Phạm Thị Ngọc Lan, Việt kiều Mỹ sống ở nước ngoài nhiều năm, nhận thấy bạn bè, người thân đa phần đều chọn mua vali, túi xách và phụ kiện hành lý của các thương hiệu này. Người Việt sống ở nước ngoài có nhiều điều kiện tiếp xúc với các thương hiệu quốc tế, tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm cũng thường cao hơn khách hàng trong nước.

Khi chọn mua hành lý ở nước ngoài, bên cạnh tên tuổi, khách hàng còn chú trọng các yếu tố như chất lượng, kiểu dáng, phong cách của các thương hiệu đó. Nổi bật ở Mỹ là thương hiệu DKNY với các thiết kế vali, túi xách du lịch cao cấp, sang trọng. Ở Mỹ, họ coi trọng các giá trị vượt thời gian như sự cổ điển, những kiểu dáng tối giản, cơ bản nhưng vẫn thể hiện được khí chất và đẳng cấp của người sử dụng.

Các mẫu thiết kế của DKNY ít khi chạy theo xu hướng thời trang nhất thời. Thương hiệu này đánh vào tâm lý muốn định hình phong cách với những thiết kế tối giản, đóng vai trò món phụ kiện thời trang, lại có chức năng chứa đồ dùng , hỗ trợ người dùng có chuyến hành trình tiện nghi, trọn vẹn. Chị Ngọc Lan cho biết sản phẩm của DKNY dễ dàng được bắt gặp trên đường phố Mỹ. Không riêng gì bạn bè, người quen của mình, chị Lan nhận thấy chị em phụ nữ văn phòng, có thu nhập ổn định ở mức khá cao sẽ chuộng dòng sản phẩm của DKNY.

Thương hiệu DKNY ra mắt năm 1989. DKNY là cụm từ viết tắt của Donna Karan New York, mang ý nghĩa nhà thiết kế Donna Karan, nhà sáng lập của thương hiệu này tại thành phố New York. Các thiết kế sản phẩm hành lý của DKNY mang đến sự mới lạ, kết hợp giữa các phong cách trên thế giới. Slogan luôn đi cùng thương hiệu này từ lúc ra đời đến này là "tâm hồn và sức mạnh New York", thể hiện rõ những tiêu chí về sản phẩm mà thương hiệu muốn truyền tải đến khách hàng của mình.

Trong khi đó, Elle là thương hiệu thể hiện khí chất, đại diện cho phong cách thời trang hiện đại pha lẫn sự tinh tế, thanh lịch của nước Pháp. Elle trải qua thời gian hình thành và phát triển gần 75 năm, có mặt tại 95 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu được mệnh danh "The Parisians' lifestyle" nhờ những sản phẩm gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân nước Pháp. Thiết kế sản phẩm hành lý Elle hầu hết đều mang chất Pháp, thể hiện đẳng cấp thương hiệu.

Tương tự, thương hiệu Echolac là biểu tượng cho lối sống chuẩn mực của người Nhật. Thiết kế sản phẩm Echolac đa phần thể hiện sự nam tính, tối giản, sang trọng, hợp với thương nhân. Những người có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, kiểu dáng thời thượng, đẳng cấp tìm đến Echolac vì những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh chất lượng, yếu tố giá cả của các thương hiệu quốc tế cũng được khách hàng cân nhắc. Chị Ngọc Lan cho biết với mức chi tiêu của gia đình chị, những sản phẩm hành lý chị mua thường rơi vào mức giá 80-100 USD (tương đương 1,5-4 triệu đồng). Giá thành của các sản phẩm hành lý thuộc thương hiệu Elle, Echolac hay DKNY cũng rơi vào khoảng này. Mức giá phù hợp, chất lượng đạt chuẩn, danh tiếng thương hiệu cộng với kiểu dáng thiết kế đánh đúng nhu cầu người dùng khiến những thương hiệu này được nhiều người ưa chuộng.

Trước đó, để sở hữu sản phẩm của 3 thương hiệu quốc tế này, khách hàng chỉ có thể mua ở các cửa hàng nước ngoài. Hiện nay, không chỉ DKNY, Echolac hay Elle mà hơn 25 thương hiệu hành lý quốc tế đã có mặt tại Việt Nam, do chuỗi cửa hàng hành lý LUG phân phối độc quyền. Chị Lan khi về nước đã bất ngờ vì hiện tại thị trường Việt đã có những sản phẩm chất lượng từ thương hiệu quốc tế. Người tiêu dùng không cần cất công ra nước ngoài để mua sản phẩm hành lý của các thương hiệu này. Thị trường trong nước hiện tại mở rộng với nhiều mặt hàng đa dạng các sản phẩm hành lý chính hãng gồm vali, túi xách, phụ kiện...

LUG là "mái nhà chung" của hơn 25 thương hiệu hành lý quốc tế.

Trong 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, LUG tự hào trở thành "mái nhà chung" cho hơn 25 thương hiệu hành lý quốc tế. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn, so sánh các sản phẩm để tìm ra được mặt hàng phù hợp với nhu cầu. Doanh nghiệp tạo điều kiện cho người dùng Việt có nhiều cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và cảm nhận trực tiếp sản phẩm tại hơn 65 cửa hàng trên cả nước. Người dùng Việt hiện có thể dễ dàng sở hữu những sản phẩm quốc tế với chế độ bảo hành chính hãng toàn cầu.

Hữu Thông