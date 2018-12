Chi nhánh An Giang chính thức hoạt động từ năm 2012 tại số 183 - 185 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dù chỉ mới 4 năm hoạt động và phát triển trên địa bàn tỉnh An Giang, nhưng chi nhánh này đã có những đóng góp quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây, nhất là các dịch vụ ngân hàng cho nông nghiệp nông thôn.

Chỉ tính riêng trong năm 2015, chi nhánh đạt được kết quả đáng khích lệ: tăng trưởng tín dụng đạt 149% so với 2014, đạt 138% so với kế hoạch được giao; tỷ lệ nợ xấu đạt mức 0,1% (chỉ tiêu giao là 0,4%). Vốn huy động của chi nhánh này tăng 52% so năm trước và đạt 104% kế hoạch; luôn bảo đảm an toàn tiền mặt tuyệt đối trong vận chuyển, quản lý tại kho, quỹ.

Bên cạnh những tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, Viet Capital Bank An Giang đã phối hợp cùng các chi nhánh, phòng giao dịch khác thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ về an sinh xã hội. Chi nhánh luôn chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh… tại địa phương.

Việc năm thứ 2 liên tiếp được nhận danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu thi đua" là động lực để tập thể cán bộ nhân viên của ngân hàng này nỗ lực hơn nữa, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn các giải pháp tài chính hiệu quả, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) thành lập từ năm 1992. Trải qua 24 năm hoạt động và phát triển, ngân hàng này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Kết thúc năm 2015, tổng tài sản của nhà băng này đạt 29.579 tỷ đồng, huy động đạt 25.904 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 16.663 tỷ, nợ xấu dưới 3%.

Trong những ngày đầu năm nay, Viet Capital Bank là một trong những ngân hàng đầu tiên được Thống đốc cấp giấy phép mở mới 10 chi nhánh và phòng giao dịch, trong bối cảnh việc mở rộng chi nhánh của các ngân hàng bị hạn chế. Ngân hàng cũng đang hoàn thiện chiến lược phát triển 5 năm (2016 - 2020) theo hướng đẩy mạnh hơn về bán lẻ, tập trung vào khách hàng vừa và nhỏ (SME), đầu tư mạnh về công nghệ, về con người và phát triển nhanh hệ thống mạng lưới hoạt động truyền thống lẫn các kênh ngân hàng điện tử hiện đại.

Mai Thương