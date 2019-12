Viec.Co đoạt giải quán quân Startup Việt 2019

Startup cung cấp nền tảng kết nối nhà tuyển dụng và người làm việc tự do chiếm cảm tình của giám khảo nhờ giải pháp khả thi, đường phát triển rộng mở.

Gala Startup Việt 2019 là sự kiện bình chọn khởi nghiệp thường niên do Báo VnExpress tổ chức. Chương trình đã trải qua 8 tháng từ giai đoạn đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến, vòng huấn luyện đến vòng bình chọn để tìm ra top 25 và top 15 startup xuất sắc nhất 2019.

Với chủ đề "Hành trình kỳ lân - Unicorn to be", Gala Startup Việt 2019 đã diễn ra vào ngày 2/12 tại Gem Center (quận 1, TP HCM), chứng kiến màn so tài giữa top 5 gồm TripHunter, Liberzy, Viec.CO, Tez và Sphacy vào thuyết trình và phản biện trực tiếp trước ban giám khảo để tìm ra quán quân cuộc thi.

TripHunter là đội thuyết trình đầu tiên. Đây là công cụ xây dựng lịch trình du lịch phát triển trên nền tảng ứng dụng và web. Công cụ sẽ tạo lịch trình tự động, người dùng có thể tự điều chỉnh kế hoạch dựa trên lịch trình đã tạo. Ứng dụng còn giúp người dùng so sánh giá giữa các đại lý du lịch trực tuyến (Online Travel Agent - OTA). Người dùng có thể đặt và quản lý tất cả dịch vụ như mua vé máy bay, đặt khách sạn, vé tham quan... trên cùng một ứng dụng.

Tiếp đó startup thư viện trực tuyến Tez trình bày về nền tảng giáo dục cung cấp hệ thống bài giảng, tài liệu học trực tuyến một cách đầy đủ cho người dạy và người học tất cả các cấp với mong muốn tạo ra một "mạng xã hội" kết nối học sinh - giáo viên và toàn cộng đồng để chia sẻ kiến thức dễ dàng, thuận tiện và rộng mở hơn. Mô hình kinh doanh của Tez gồm hai kênh, bán tài khoản người dùng và doanh thu từ quảng cáo. 85% doanh thu của Tez đến từ người dùng và 15% đến từ dịch vụ quảng cáo cho các trường, viện, tổ chức tiếng Anh. Sau 10 tháng hoạt động, 83.000 bài giảng, 115.000 tài liệu, 175.000 thành viên đăng ký. Doanh thu 8,3 tỷ đồng. Trang có hơn 18 triệu lượt truy cập.

Hoạt động tương tự như nền tảng gọi xe Grab hay các ứng dụng đặt đồ ăn, Sphacy phát triển ứng dụng đặt hàng dược phẩm. Đây là ứng dụng cho phép người dùng mua thuốc mọi lúc, mọi nơi qua đặt hàng - giao hàng bằng cách sử dụng ứng dụng di động. Hiện tại cách sử dụng dược phẩm của người đang tồn tại nhiều vấn đề như không rõ nguồn gốc thuốc, sử dụng không đúng liều lượng, mức kháng kháng sinh cao... Để giải quyết những bài toán trên, Sphacy mang đến giải pháp đặt mua thuốc kết nối trực tiếp giữa các đơn vị cung cấp dược phẩm kể cả bán buôn và bán lẻ đến với người dùng. Cùng với đó là giải pháp kiểm soát chất lượng dược phẩm.

Còn startup Viec.Co tập trung hoạt động trong lĩnh vực thương mại việc làm cho các lao động tự do. Nền tảng này mang đến trải nghiệm chỉ cần chạm là có người, có nguồn lực để làm việc cho bạn. Qua đó nhà tuyển dụng có công cụ đánh giá, tuyển chọn người với chi phí thấp nhất, thủ tục đơn giản nhất. Viec.Co hiện đã gắn API vào hệ sinh thái Momo để cung cấp giải pháp trả thù lao qua ví điện tử thuận tiện, đơn giản. Startup hướng đến nguyên tắc hoạt động đơn giản - thuận tiện - tức thời. Sau một năm vận hành, doanh nghiệp tăng trưởng 30% một tháng, trên 40.000 người đăng ký, 10.000 người sẵn sàng làm việc, 30 khách hàng trả tiền.

Liberzy là startup cuối cùng thuyết trình tại Gala. Đây là nền tảng tạo lịch trình và cung cấp các thông tin hữu ích về chuyến đi, tập hợp những người có chung sở thích du lịch. Liberzy kết hợp giữa hai từ Liberty và Easy, diễn tả việc đi du lịch tự do và dễ dàng. "Ngoài ra, chữ 'S' của từ 'Easy' được đổi thành 'Z' để thể hiện, đây là nền tảng du lịch dành cho thế hệ Z, một thế hệ hướng đến đi du lịch tự túc và ưa thích sử dụng công nghệ trong chuyến đi", Thắng giải thích.

Tại Liberzy, người dùng có công cụ để thiết kế chuyến đi theo nhu cầu, đồng thời hành trình và các ghi chép được hiển thị trực quan trên bản đồ. Mỗi người dùng có một trang cá nhân riêng để chia sẻ những điểm đến, trải nghiệm và kết nối với cộng đồng đam mê xê dịch thông qua bình luận, tương tác. Ngoài ra, dựa trên lịch trình của người dùng, Libezy còn kết nối với các nhà cung cấp để gợi ý các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn, nhà hàng... phù hợp.

Sau khi các startup giới thiệu dự án và phản biện với Ban giám khảo, kết quả chung cuộc Viec.Co đã trở thành quán quân Startup Việt 2019 vói số điểm 29,75 - cao nhất trong Top 5. Chương trình cũng công bố Thinsulin là startup được khán giả bình chọn nhiều nhất. Đồng thời độc giả Bùi Thị Ngọc Thảo đã trúng thưởng iPhone 11 Pro Max khi tham gia chương trình bình chọn Top 25 Startup Việt 2019.

Cũng trong khuôn khổ Gala, đã diễn ra chuỗi hoạt động kết nối trực tiếp Speed Dating, tạo điều kiện cho startup Việt có cơ hội gặp gỡ và trình bày ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình với các nhà đầu tư.