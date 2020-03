Dự án Bcons Green View nằm gần quốc lộ 1K, đối diện trung tâm thương mại Big C Dĩ An và kết nối thuận tiện với trung tâm TP HCM.

Vị trí thuận lợi

Bcons Green View (tên pháp lý là chung cư Tân Hòa) là dự án do Công ty CP Phú Mỹ Hiệp đầu tư, với quy mô 916 căn hộ gồm hai block nhà cao 25-27 tầng. Chủ đầu tư hướng tới khách mua nhà là người ở thực, nên thiết kế các căn hộ có giá bán phù hợp với khả năng tài chính của số đông.

Bcons Green View có vị trí thuận lợi khi nằm đối diện với trung tâm thương mại Big C Dĩ An và chỉ cách Quốc lộ 1K vài trăm mét. Đây là tuyến đường nối liền với đại lộ Phạm Văn Đồng và Xa lộ Hà Nội (Thủ Đức, TP HCM), giúp cư dân kết nối với trung tâm TP HCM một cách dễ dàng.

Phối cảnh tổng thể dự án Bcons Green View.

Nói về lý do chọn Dĩ An làm nơi đặt các dự án mang thương hiệu Bcons, đại diện Công ty Phú Mỹ Hiệp cho biết, bất động sản khu vực này sở hữu nhiều yếu tố kỳ vọng gia tăng giá trị. Trong đó, yếu tố kinh tế phát triển chính là bệ đỡ lớn nhất cho thị trường.

"Tình hình phát triển công nghiệp tại Dĩ An dự báo khả quan tiền đề cho kinh tế địa phương phát triển. Dĩ An lại vừa nâng cấp lên thành một thành phố của Bình Dương nên hoạt động đầu tư sản xuất sẽ không ngừng mở rộng", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Tiềm năng gia tăng giá trị

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, Bình Dương sở hữu nền tảng kinh tế vững chắc cho phát triển sản xuất, bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và thủ tục hành chính hiệu quả để hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp.

Toàn tỉnh Bình Dương có 28 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp đang hoạt động. Năm 2019, tỉnh đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 3,4 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2018. Dòng vốn FDI chủ yếu tập trung đầu tư vào sản xuất ở các khu công nghiệp.

Dĩ An là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp của Bình Dương. Thành phố đang có đến sáu khu công nghiệp gồm: Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Bình An, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B và cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp, với tổng diện tích hơn 828 ha. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của Dĩ An đạt 98.358 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2018.

Với triển vọng tăng trưởng về sản xuất, Dĩ An đã thu hút đông đảo người lao động đến sinh sống và làm việc. Khi dân cư đông đúc, thị trường căn hộ sẽ có nhiều cơ hội, nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại khu vực vẫn còn hạn chế.

Mô hình căn hộ đang có cơ hội phát triển tại Dĩ An.

Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục có triển vọng tăng trưởng khả quan, nhờ tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và chuẩn bị có hiệu lực. Giới chuyên gia phân tích rằng kinh tế Việt Nam sẽ có cơ hội đón làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU- Việt Nam (EVIPA) được ký kết.

So với các địa phương khác, Bình Dương có nhiều cơ hội từ làn sóng đầu tư tư này, nhờ sở hữu vị trí gần TP HCM và các cảng biển lớn như Cái Mép, Thị Vải (Vũng Tàu), Cát Lái (TP HCM). Khu vực Dĩ An với lợi thế sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liền mạch với TP HCM, Đồng Nai qua quốc lộ 1K, đường Tân Vạn - Mỹ Phước sẽ có tiềm năng lớn trong tương lai.

Theo khảo sát của Công ty Phú Mỹ Hiệp, bên cạnh khu vực trung tâm, các doanh nghiệp bất động sản thường chọn phát triển dự án dọc theo các tuyến đường lớn thuận tiện đi đến khu sản xuất. Trong đó, nhà ở hai bên tuyến quốc lộ 1K thu hút nhiều dự án nhờ ở ngay khu trung tâm nhiều tiện ích, tiện đường di chuyển để đi học, đi làm cũng như các giao dịch hàng ngày.

"Trong hai năm qua, một số dự án công bố đều lấy trục đường 1K làm tâm điểm đối chiếu. Những dự án có cự li gần con đường này luôn được săn đón", đại diện công ty này khẳng định.

Lộc An