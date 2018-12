Cdiscount bị 'khai tử' sau khi Big C đổi chủ

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm, Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (MWG) công bố rút 22 cửa hàng ra khỏi Big C Việt Nam theo yêu cầu của Big C. Sự việc này khiến dự luận dấy lên nhiều nghi ngại cho rằng sau khi Big C về tay Central Group thì doanh nghiệp Việt bị “đuổi” ra khỏi cuộc chơi bán lẻ và thay thế vào đó là sự xuất hiện của các doanh nghiệp Thái Lan.

Trao đổi với VnExpress, ông Đặng Thanh Phong, Giám đốc truyền thông Thế Giới Di Động xác nhận công ty chính thức rút 22 cửa hàng tại Big C sau hơn một năm kinh doanh ở siêu thị này. Tuy nhiên, việc rút số cửa hàng này chỉ là một thỏa thuận kinh doanh bình thường.

“Tại các cửa hàng đặt trong Big C, phần lớn là hàng di động. Gần đây chúng tôi muốn chuyển hẳn sang mô hình điện máy ở hệ thống này và khi thỏa thuận, hai bên không thống nhất được với nhau nên việc rút khỏi hệ thống Big C là bình thường. Cả hai đều rất vui vẻ và chẳng bên nào ép bên nào”, ông Phong nói.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này cũng cho biết, thực tế doanh số 22 cửa hàng trong hệ thống của Big C khá thấp so với 1.000 cửa hàng bên ngoài của Thế Giới Di Động, nên không có tác động nào đáng kể đến sự tăng trưởng doanh thu trong 8 tháng của công ty.

Hệ thống bán điện thoại của Thế Giới Di Động tại Big C trước đây. Ảnh: Hồng Thụy.

Về phía Big C, đại diện đơn vị này cũng cho biết, thực tế mô hình “shop in shop” được hình thành dưới thời chủ sở hữu là Casino Group. Khi Big C chuyển sang cho Central Group quản lý thì đơn vị này vẫn không bỏ mô hình này. Tuy nhiên, khi cả Thế Giới Di Động và Big C đều có sự thay đổi thì hai bên đã cùng nhau thỏa thuận nhưng chưa đạt được lợi ích chung, vì vậy đã "chấm dứt hợp đồng trong vui vẻ".

Bên cạnh vụ việc cửa hàng của Thế Giới Di Động rời khỏi Big C thì dư luận thời gian qua cũng dấy lên thông tin cho rằng, từ sau khi về tay Central, Big C đang ép doanh nghiệp Việt. Giải đáp thắc mắc này, đại diện Big C cho biết, thực tế, chủ sở hữu Thái Lan đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt. Điển hình là nếu trước đây, một số nhóm ngành như thực phẩm, đồ tươi sống, gia dụng vào siêu thị sẽ phải chịu chi phí quản lý, bán hàng, tạo code. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp bán thực phẩm tươi sống đã không phải chi trả những chi phí này.

Riêng sự việc các doanh nghiệp thủy sản trong Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) hơn một năm qua cho rằng bị siêu thị đòi chiết khấu cao, theo Big C, sau khi đại gia Thái Lan quản lý, cả hai bên đã ngồi lại với nhau, lý giải để đi đến thỏa thuận cuối cùng, đồng thời, đưa ra mức chiết khấu phù hợp để hai bên cùng có lợi. Toàn bộ các doanh nghiệp cung cấp hàng trước đó đã đồng ý và tiếp tục cung cấp hàng cho Big C. Ngoài ra, mới đây siêu thị còn có thêm vài doanh nghiệp thủy sản tham gia cung cấp sản phẩm.

Nhìn nhận về sự việc trên, một chuyên gia bán lẻ ở TP HCM cho rằng, việc các doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với nhau khi không đạt được thỏa thuận là chuyện bình thường.

“Khi lợi nhuận không đạt được ở mức phù hợp thì hai bên sẽ tự tách nhau ra. Trong khi đó, việc Big C kết thúc hợp đồng với Thế Giới Di Động cũng là điều hợp lý khi mà chủ sở hữu đơn vị này đang nắm trong tay hệ thống điện máy lớn ở Việt Nam là Nguyễn Kim. Do vậy, các doanh nghiệp Việt cũng cần tạo cho mình một lợi thế riêng để khi gặp sự cố tránh hụt hơi”, chuyên gia này phân tích.

Riêng với vấn đề chiết khấu, theo vị này, hiện nay không chỉ Big C đưa ra mức chiết khấu cao mà nhiều siêu thị nội, ngoại khác cũng đang áp chiết khấu lớn, đa phần dao động 2 đến 20%, tùy ngành hàng. Để tồn tại, ngoài thỏa thuận hợp lý, doanh nghiệp cũng cần xem lại hoạt động sản xuất, tiết giảm chi phí để có thể cạnh tranh tốt nhất trên thị trường. Khi cạnh tranh tốt, sản phẩm chất lượng thì các đại diện siêu thị sẽ tự động tìm đến.

Là một doanh nghiệp có số lượng hàng bán lớn trong các hệ thống siêu thị, cổ đông Vinamilk từng lo ngại về chiết khấu, cũng như sợ bị Big C "đuổi" ra khỏi hệ thống sau khi Central Group sở hữu. Tuy nhiên, trả lời tại đại hội cổ đông hồi tháng 5, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Việt Nam cho rằng, thực tế Vinamilk không có bất cứ vướng mắc gì với siêu thị và hai bên làm việc rất vui vẻ.

"Chúng ta cung cấp sản phẩm tốt được người tiêu dùng tin tưởng, mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên thì chẳng dại gì hệ thống siêu thị bỏ chúng ta. Hiện nay, Vinamilk vẫn đang có mức chiết khấu và được chăm sóc tốt tại hệ thống siêu thị", bà Liên nói.

Hồng Châu