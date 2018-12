Người Venezuela bật khóc khi thấy đồ ăn / Venezuela đổi dầu lấy thức ăn

Ngân hàng trung ương Venezuela chỉ còn 11,9 tỷ USD dự trữ, giảm mạnh so với 30 tỷ USD năm 2011. Họ còn lượng lớn nợ sắp đáo hạn. Bắt đầu từ tháng 10, nước này sẽ phải trả tổng cộng 4,7 tỷ USD.

Venezuela đang mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và nhân đạo nghiêm trọng. Người dân thiếu thốn lương thực, còn các bệnh viện thiếu thuốc men và thiết bị.

Giới chuyên gia cho rằng Venezuela đang vẫn ưu tiên trả nợ thay vì giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. "Trong vòng một năm, họ sẽ cạn kiệt tiền mặt", Russ Dallen - Giám đốc Caracas Capital nhận xét. Dallen chỉ ra rằng quốc gia này đang "tự tử" vì tập trung trả nợ.

Người Venezuela đang thiếu thốn mọi thứ. Ảnh: Reuters

Các dự đoán về thời điểm Venezuela hết tiền khá khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng với tốc độ này, họ sẽ không đủ tiền thanh toán cho 2 năm tới.

Phần lớn dự trữ của Venezuela là vàng. Một số đã được chuyển đến Thụy Sĩ năm nay để lấy tiền trả nợ. Tính đến tháng 5, họ có 7,4 tỷ USD vàng dự trữ.

"Có vẻ Venezuela không thể đủ tiền thanh toán hết các khoản trong năm tới. Khả năng vỡ nợ năm 2017 của họ cao hơn năm nay", Mauro Roca - nhà kinh tế học khu vực Mỹ Latin tại Goldman Sachs cho biết.

Venezuela là nước có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền họ kiếm được từ dầu giờ chỉ để trả nợ và nhập khẩu.

Nhiều hãng dầu cũng đã giảm hoạt động tại đây, do khó trả nợ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến sản lượng khai thác ở đây xuống đáy 13 năm. Theo Bank of America, nhập khẩu của Venezuela (gồm thực phẩm và thuốc men) đã giảm 40-45% trong 5 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, Trung Quốc có thể giải cứu quốc gia Mỹ Latin này. Trung Quốc được cho là đang đàm phán gia hạn cho Venezuela một năm trả nợ, và chỉ cần trả lãi. Từ năm 2007, nước này đã cho Venezuela vay 65 tỷ USD, và quốc gia Nam Mỹ đã dần hoàn trả số này bằng dầu mỏ.

Năm ngoái, tính trung bình, Venezuela chuyển sang Trung Quốc 579.000 thùng dầu mỗi ngày. Có vẻ Trung Quốc cũng đang nới lỏng việc này, giúp Venezuela còn có thể bán dầu lấy tiền.

Nhưng dù có đạt thỏa thuận nào với Trung Quốc, giới chuyên gia cũng cho rằng con đường hiện tại của Venezuela không bền vững. "Nó như là anh có thể nhịn thở bao lâu dưới nước vậy", Dallen kết luận.

Hà Thu (theo CNN)