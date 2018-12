Cuộc sống thiếu thốn của người Venezuela trong khủng hoảng / Venezuela - nơi hamburger có giá 170 USD

Dự trữ vàng của nước này đã mất gần một phần ba trong một năm qua. Họ cũng đã bán hơn 40 tấn trong tháng 2 và tháng 3, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Vàng chiếm 70% tổng dự trữ của nước này. Hiện giá trị số vàng còn lại là 12,1 tỷ USD.

Venezuela có trữ lượng dầu thô lớn hơn cả Saudi Arabia. Tuy nhiên, nhiều năm điều hành kinh tế yếu kém và giá dầu giảm đã khiến kinh tế nước này lao đao. Dầu đóng góp tới 95% doanh thu xuất khẩu nước này. Bất chấp giá gần đây phục hồi, sản lượng dầu giảm vẫn khiến nền kinh tế Caribe gặp khó.

Venezuela đã bán một phần ba số vàng dự trữ. Ảnh: Orobel

IMF dự báo GDP Venezuela sẽ co lại 8% năm nay, và 4,5% năm 2017, sau khi giảm 5,7% năm ngoái. Lạm phát cũng được dự báo vượt 1.642% năm tới, do phải in tiền để bù đắp thâm hụt tài khóa hiện đã lên 17% GDP.

Venezuela đã bắt đầu bán vàng từ tháng 3 năm ngoái, theo IMF. Với 367 tấn, họ hiện là quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ 16 toàn cầu, theo Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC). Trái lại, Trung Quốc và Nga năm nay đều tăng dự trữ vàng.

Venezuela đang rất cần tiền mặt. Chính phủ và hãng dầu quốc doanh - PDVSA phải trả 6 tỷ USD vốn và lãi vay năm nay.

Bộ trưởng Công Thương Venezuela - Miguel Pérez Abad tháng này cho biết đã đạt thỏa thuận gia hạn các khoản vay với Trung Quốc - nước tài trợ vốn chính cho Venezuela. Họ cũng sẽ giảm nhập khẩu, bất chấp tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trong nước.

Hà Thu (theo FT)