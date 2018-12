Grab tuyên bố 'phải thành hãng taxi là bước lùi của Cách mạng 4.0'

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam (VATA) vừa gửi Phó thủ tướng Trương Hoà Bình kiến nghị về những bất hợp lý trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô. Kiến nghị này được VATA đưa ra ngay sau khi Công ty TNHH Grab gửi văn bản bày tỏ quan ngại về dự thảo Nghị định mới nhất đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

VATA cho rằng, taxi truyền thống không cố tình bảo thủ, không bằng mọi giá bảo vệ quyền lợi của riêng mình. Thay vào đó, các đơn vị rất muốn mọi việc phải thật sự khách quan, minh bạch, đúng pháp luật và hợp lý.

Hiệp hội này kiến nghị Nghị định thay thế Nghị định 86 cần xác định đúng loại hình và biện pháp quản lý đối với taxi, tránh đánh tráo khái niệm, cố tình ngụy biện xếp sai loại hình, gây bất bình đẳng vì lợi ích nhóm.

Các hãng taxi truyền thống treo biểu ngữ phản đối Uber, Grab năm ngoái. Ảnh: Anh Tú

Theo ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch VATA, từ khi Uber, Grab xuất hiện, các hãng taxi nội đã có những thay đổi nhanh để bắt kịp, thậm chí sáp nhập với nhau để tạo nên tổ chức lớn, nhằm nâng cao chất lượng, lợi ích, khách hàng và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Hiện nay, các hãng taxi truyền thống đều đã áp dụng phần mềm công nghệ 4.0 do Việt Nam tự sản xuất. Tuy nhiên, do không được hưởng những thuận lợi về điều kiện kinh doanh như Uber, Grab, phần mềm của các doanh nghiệp taxi đã không phát huy được hiệu quả. Do đó, trong bản kiến nghị, VATA đã đưa ra 17 nội dung thể hiện sự bất bình đẳng về điều kiện kinh doanh giữa taxi truyền thống và các hãng taxi công nghệ như Uber, Grab.

Hiệp hội khẳng định, loại hình kinh doanh như Grab, Uber chính là taxi theo như quy định của Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, VATA cũng cho rằng, việc coi Grab là doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi cũng không hề ảnh hưởng đến việc “ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh”, “đi ngược xu thế 4.0”...

Ông Nguyễn Công Hùng cho biết, rất mong Phó thủ tướng tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với tất cả các doanh nghiệp vận tải (có cả Grab), lãnh đạo bộ, cơ quan tư pháp, chuyên gia để làm rõ những nội dung cần phải chỉnh sửa, tránh tình trạng “chạy chính sách”, vì lợi ích nhóm, gây lộn xộn, thiệt hại cho Nhà nước.

Grab phản đối Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô.

Trước đó, trong kiến nghị gửi Thủ tướng, Grab cho biết, cảm thấy "hết sức bất ngờ và quan ngại" với những nội dung và quy định trong Dự thảo mới nhất mà Bộ Giao thông vận tải vừa trình lên Chính phủ.

Cụ thể, ôtô từ 9 chỗ trở xuống không được áp dụng hợp đồng vận tải điện tử. Đồng thời, tất cả đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối và giao kết hợp đồng điện tử sẽ buộc phải trở thành các đơn vị kinh doanh vận tải (theo Điều 3.2 và Điều 3.7 của Dự thảo).

"Những quy định này không chỉ đi ngược lại chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng khoa học công nghệ và cải cách thủ tục hành chính, mà còn phủ nhận hoàn toàn những lợi ích và kết quả tích cực mà Đề án thí điểm xe hợp đồng ứng dụng hợp đồng điện tử đã mang lại", công ty nhận xét.

Theo Grab, Đề án thí điểm đã thúc đẩy phát triển thị trường vận tải, hỗ trợ cơ quan nhà nước phương án quản lý hữu hiệu bằng công nghệ và là nguồn cảm hứng cho 4.0 tại Việt Nam. Công ty đang cung cấp kết nối các dịch vụ thiết yếu hàng ngày cho 20% người dân hàng tháng, có 175.000 đối tác tài xế và nộp 270 tỷ đồng tiền thuế trong 9 tháng đầu năm nay.

Grab khẳng định rất nhiều doanh nghiệp taxi "đã thức thời và hiện đang hợp tác rất tốt" với hãng, cũng như nhiều đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối khác. Tuy nhiên, cũng còn "những doanh nghiệp taxi truyền thống lo sợ sự đổi mới, sợ mất vị thế thống lĩnh, sợ cạnh tranh", công ty mô tả, đồng thời cho rằng việc định danh xe hợp đồng ứng dụng hợp đồng điện tử là xe taxi, và định danh đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối và giao kết hợp đồng điện tử là công ty taxi chính là đề xuất của một số đơn vị kinh doanh taxi truyền thống. Theo hãng, điều này sẽ trở thành một tiền lệ xấu đối với toàn bộ hệ thống pháp luật cũng như là dấu hiệu tiêu cực về môi trường khởi nghiệp, đầu tư – kinh doanh của Việt Nam.

"Chúng tôi cần phải nhấn mạnh rằng việc thông qua Dự thảo lần này, chiều theo ý muốn chủ quan của một số đơn vị taxi truyền thống mà bỏ qua những ích lợi và sự tiến bộ quan trọng đối với xã hội và nền kinh tế, sẽ thực sự là bước lùi, là cái cúi đầu trước 'những người công nhân giận dữ đòi đập phá máy móc' trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 của ngành vận tải", văn bản do ông Lim Yen Hock - Giám đốc Công ty TNHH Grab ký trình.

Anh Tú