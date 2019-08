Giá thế giới lập đỉnh khiến vàng SJC sáng nay có nơi đắt hơn 400.000 đồng mỗi lượng và tỷ giá trung tâm cũng tăng thêm 15 đồng.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC tại 40,35- 40,85 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá này tăng 50.000 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng tăng mạnh. Giá mua tăng 350.000 đồng, lên 40,45 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán tăng 400.000 đồng, lên 40,9 triệu đồng.

Giá vàng trong nước sáng nay tăng theo thế giới.

Trên thị trường thế giới, căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đã đẩy cao nhu cầu các công cụ trú ẩn như vàng. Giá kim loại quý hôm qua chốt phiên tăng 23 USD, lên 1.463 USD một ounce. Trong phiên, có thời điểm vàng lên 1.470 USD, cao nhất kể từ tháng 5/2013.

Phiên châu Á sáng nay, giá ban đầu lên 1.475 USD, sau đó bắt đầu đi xuống. Hiện mỗi ounce giao dịch quanh 1.461 USD, tương đương 41,1 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công).

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.115 đồng một USD, tăng 15 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. So với đầu tháng 8, tỷ giá điều hành được điều chỉnh tăng 36 đồng.

Trên thị trường chính thức, tỷ giá niêm yết đồng bạc xanh của các ngân hàng thương mại cũng có chiều hướng tăng, hiện bán ra quanh mức 23.320-23.340 đồng.

Trong bản tin tối qua, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, trong ngắn hạn việc tỷ giá CNY/USD xuyên qua mức 7 sẽ khiến đồng tiền của các thị trường mới nổi khác ít nhiều chịu áp lực. Tuy nhiên với Việt Nam, BVSC cho rằng, tỷ giá VND/USD tính đến cuối tháng 7 gần như đi ngang so với cuối năm ngoái nên cơ quan điều hành vẫn đang còn khá nhiều "dư địa" để can thiệp.

"Dù có thể chịu sức ép giảm giá theo đồng nhân dân tệ (CNY) nhưng Ngân hàng Nhà nước sẽ có các giải pháp điều hành, không để VND giảm giá quá sâu (trên 3%) nhằm tranh rủi ro bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ", báo cáo BVSC viết.

Hà Thu - Minh Sơn